Precio del dólar en Perú HOY, domingo 29 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, domingo 29 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República

Precio del dólar hoy, domingo 29 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar este 29 de marzo de 2026 en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,495 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este 29 de marzo?

BBVA

Compra: S/3,378

Venta: S/3,532

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación