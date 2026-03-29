Precio del dólar en Perú HOY, domingo 29 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Petroperú a la espera de decreto para recibir aval del Estado por US$2.000 millones y reperfilamiento de su deuda
- Precio del dólar en Perú HOY, sábado 28 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Precio del dólar hoy, domingo 29 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: La República
¿Cuál es el precio del dólar este 29 de marzo de 2026 en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,495 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este 29 de marzo?
BBVA
- Compra: S/3,378
- Venta: S/3,532
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,380
- Venta: S/3,530