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Sociedad

¿Quieres conocer el Palacio de Gobierno? MML Lanza recorrido especial para visitar uno de los edificios más emblemáticos y exclusivos del Perú

Este recorrido guiado permitirá a los asistentes conocer la historia arquitectónica del emblemático Palacio de Gobierno, así como los principales detalles y características de una de las edificaciones más representativas del país.

Recorrido especial permitirá conocer la historia arquitectónica y los espacios más emblemáticos del Palacio de Gobierno en el centro histórico de Lima.
Recorrido especial permitirá conocer la historia arquitectónica y los espacios más emblemáticos del Palacio de Gobierno en el centro histórico de Lima. | Foto: Difusión
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La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció un recorrido especial por el Palacio de Gobierno, una de las edificaciones más representativas de la historia política y republicana del país. La actividad se realizará el domingo 17 de mayo y permitirá a los asistentes conocer de cerca los principales espacios y detalles arquitectónicos de este emblemático recinto, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

La iniciativa busca acercar a ciudadanos y visitantes al patrimonio monumental de Lima mediante una experiencia guiada enfocada en la arquitectura, historia y legado institucional de la también llamada Casa de Pizarro. El recorrido contará con inscripción previa y forma parte de las actividades promovidas para incentivar el interés por los principales atractivos históricos de la ciudad.

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¿Cuándo y a qué hora será el recorrido por el Palacio de Gobierno?

La actividad se realizará el domingo 17 de mayo desde las 9 a. m. hasta las 10:30 a. m. El punto de concentración será la Oficina de Información Turística, ubicada en el pasaje Nicolás de Ribera 145, en el Cercado de Lima, donde los participantes deberán presentarse antes del inicio del circuito cultural.

Las personas interesadas en participar deberán completar previamente un formulario de inscripción virtual habilitado por la Municipalidad de Lima. El recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y media y estará dirigido a quienes deseen conocer más sobre la historia y el patrimonio arquitectónico del Centro Histórico de Lima.

Palacio de Gobierno, Municipalidad de Lima

Recorrido por el Palacio de Gobierno.

Evolución histórica del Palacio de Gobierno

El Palacio de Gobierno es un testimonio vivo de la resiliencia de Lima desde su fundación en 1535. Lo que comenzó como la sencilla residencia de Francisco Pizarro en un valle fértil junto al río Rímac, se transformó a lo largo de los siglos en un símbolo de soberanía. A pesar de los conflictos de herencia con la Corona española y los devastadores terremotos de los siglos XVI, XVII y XVIII que lo dejaron inhabitable en varias ocasiones, el recinto logró renacer constantemente, elevando su categoría de casa de gobernador a un majestuoso palacio virreinal.

Para el turista actual, recorrer sus pasillos es presenciar la reconstrucción nacional y el brillo del siglo XX. El palacio que admiramos hoy es el resultado de haber superado incendios críticos y ocupaciones militares, con hitos como la creación del Gran Comedor en 1927 —el primer salón de concreto armado— y la culminación de sus lujosas salas de recepciones en la década de 1930. Al visitar sus instalaciones, no solo se aprecia la obra finalizada por Oscar R. Benavides en 1938, sino que también se recorre el epicentro de la historia peruana, donde cada salón narra la transición de la era virreinal a la modernidad republicana.

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