Alias Viejo o Pirata dirige banda criminal ‘La Federación’ desde el penal de Challapalca

Integrante de banda criminal La Federación cayó en el Cercado de Lima.

Integrante de banda criminal La Federación cayó en el Cercado de Lima.

Un presunto miembro de la organización criminal La Federación fue detenido este sábado en el Cercado de Lima. Se trata de un peligroso fugitivo con diversos antecedentes por delitos de robo agravado y extorsión contra empresas de construcción civil y de transporte público.

Tras su captura de Luis Anthony Chilet Anhuamán (26), alias Gordo o Luis, la policía identificó a otros siete miembros de esa temible red delincuencial, cuyo cabecilla se encuentra purgando prisión.

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Se trata de alias Viejo o Pirata, quien permanece recluido en el penal de Challapallca; también de alias Tete (sobrino de Viejo o Pirata), así como de Racala, Muchachón y Perro gringo.

También de Chiki y otros en proceso de identificación, quienes son los responsables de las diferentes extorsiones y cobros de cupos a obras de construcción, transporte público (paradero de combis, mototaxis), entre otros.

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Esta banda criminal sería responsable del ataque despiadado donde resultaron cinco personas con lesiones por proyectil de armas de fuego, como consecuencia del delito de extorsión.

El detenido es descrito por la policía como un ‘coordinador’ de actividades de esta banda.

La operación se hizo a través de la Región Policial Lima Centro (DIVOPUS Centro 1). Al momento de su intervención, se le comisó 30 ketes de pasta básica de cocaína. Asimismo, durante el registro domiciliario se hallaron tres equipos celulares, de los cuales dos figuran como sustraídos, además de dos chalecos antibalas, un pasamontaña y panfletos extorsivos.

ESTRATEGIAS POLICIALES

Entre tanto, el ministro del Interior, José Zapata, acudió al patio de maniobras de la empresa de transporte Patrón San Sebastián ‘La 50’, en Jicamarca, distrito de San Juan de Lurigancho, donde supervisó la implementación de las estrategias policiales Pasajero Seguro y Corredor Seguro, orientadas a reforzar la seguridad de las empresas de transporte y los usuarios.

Zapata se reunió con representantes de las principales empresas de transporte que operan en Lima Este, entre ellas: Patrón San Sebastián La 50, Las Águilas 73, La Huayrona, Caminos del Inca, Santa Catalina, Negociaciones Santa Anita, Huascar e Inka Crown.

También participaron representantes del Frente Único en Defensa de los Usuarios de Lima y Callao, quienes expresaron su respaldo a las medidas de seguridad y su disposición a colaborar en la lucha contra la criminalidad.

El ministro destacó que las verificaciones se realizarán de manera constante para garantizar la eficacia de las estrategias de seguridad.

“La lucha contra la criminalidad es prioridad de este gobierno, especialmente frente a delitos como la extorsión y el sicariato. Estaré visitándolos para supervisar que se cumplan los acuerdos y seguir reforzando estas acciones”, afirmó.

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Asimismo, subrayó la importancia de la articulación con dirigentes y usuarios del transporte público: “Recogemos información de ellos y fortalecemos la estrategia. Esta coordinación es fundamental para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad, para reducir los delitos de extorsión y homicidio. Nuestro compromiso es recuperar la tranquilidad de las familias y el control territorial”.

El ministro también remarcó que la seguridad en el transporte es clave para que la productividad nacional no se vea afectada, dado el rol esencial de este sector en la vida cotidiana y económica del país.

La actividad también contó con la participación del general PNP Jorge Castillo, jefe de la Región Policial Lima, quien informó que efectivos policiales uniformados y de civil, junto con personal de las fuerzas armadas, brindan respaldo a los corredores de San Juan de Lurigancho mediante patrullajes constantes y vigilancia en el patio de maniobras de Patrón San Sebastián “La 50”.

Estas acciones forman parte de las medidas integradas del plan de seguridad.



