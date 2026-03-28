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Sociedad

Cae alias el 'Menor', cabecilla de banda que extorsionaba a cinco empresas de transporte público en SJL

La Policía Nacional detuvo al presunto líder de “La Batería del Menor” tras un operativo en bb , incautando armas, explosivos y dinero en efectivo

Detienen a alias el 'Menor', presunto cabecilla de una banda de extorsion a transportistas en SJL
Detienen a alias el 'Menor', presunto cabecilla de una banda de extorsion a transportistas en SJL | Difusión

La PNP anunció la captura de Carlos Renato Quispe Carbonel, de 29 años, conocido como el ‘Menor’, quien es sindicado como el cabecilla de la banda del menor, una agrupación delictiva dedicada a la extorsión y el secuestro de choferes en San Juan de Lurigancho. La intervención se produjo tras un minucioso seguimiento que permitió identificar a los responsables y detenerlos junto a otros miembros de la organización.

En el operativo también fue detenida Johanna Galarza, alias la ‘Negra’, quien cumpliría funciones de recaudadora del dinero que la banda obtenía mediante amenazas y cobros ilegales. La investigación apunta a que ambos formaban parte de una red criminal que tenía bajo su control a varias empresas de transporte y negocios del distrito.

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Armas, explosivos y dinero incautados

Durante el operativo, la policía encontró un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, celulares y más de 4.000 soles en efectivo. Las pesquisas indican que la agrupación aplicaba un patrón de violencia sistemático: extorsionaba a empresas de transporte, comercios, colegios y otros negocios, y secuestraba choferes para grabar videos con los que obligaban a pagar.

Además, se sospecha que amenazaron a conductores de la empresa Santa Rosita, reforzando su control mediante la coerción.

Antecedentes y contexto

Aunque ‘el menor’ negó haber participado en actividades ilícitas, la policía lo señala como líder de la organización. Esta detención se suma a la captura de tres integrantes de la misma banda ocurrida el pasado 12 de febrero, tras el secuestro de dos conductores en la misma jurisdicción. Las autoridades continúan investigando otros posibles delitos vinculados a esta red en San Juan de Lurigancho.

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