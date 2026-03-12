HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vía Costa Verde: GORE Callao perdió más de S/ 3 millones por irregularidades en obra, según la Contraloría

Según el organismo, 19 exservidores y exfuncionarios de la entidad pública estarían involucrados en los hechos, que incluyen modificaciones injustificadas, gastos no previstos y una serie de incumplimientos. En tanto, el arquitecto Bryan Castillo advirtió sobre otras deficiencias técnicas del proyecto.

Entidad realizó evaluación del proyecto entre 2021 y 2025.
Entidad realizó evaluación del proyecto entre 2021 y 2025. | Foto: Contraloría

La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la ejecución del saldo de obra de la Vía Costa Verde - Tramo Callao, que ocasionó un perjuicio económico acumulado de S/3.170.286,10 al Gobierno Regional (GORE) del Callao, a cargo del proyecto.

Un total de 19 exservidores y exfuncionarios públicos de dicha entidad estarían involucrados en los hechos, por lo que se recomendó a la institución adoptar acciones que permitan al órgano competente efectuar el deslinde de las responsabilidades civiles y/o administrativas de los involucrados.

Cambios sin justificación

De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República del Perú, los implicados modificaron la sección inicial de la ciclovía contemplada en el proyecto sin sustento técnico. Como consecuencia, no se realizaron estudios clave, como los del sistema de drenaje y la mecánica de suelos, ni un análisis de la demanda de ciclistas que permitiera definir el ancho, la capacidad y la continuidad de la vía. Esta situación, según el documento, “compromete la seguridad y las condiciones de circulación de los usuarios”.

Asimismo, advierten que se autorizaron y pagaron las partidas de imprimación bituminosa (recubrimiento asfáltico), pavimento coloreado y bordillo tipo III, vinculadas a la ejecución de la ciclovía, pese a que presentaban deficiencias constructivas en la carpeta asfáltica y carecían de drenaje en el bordillo. Con ello, se incumplieron las especificaciones establecidas en el expediente técnico. Todo esto generó un perjuicio económico de S/1.028.808,21.

Informe de Contraloría sobre Vía Costa Verde

Informe de Contraloría sobre Vía Costa Verde

Gastos no contemplados

Por otro lado, el organismo identificó que se hizo pagos por un valor de S/394.231,03 por “Resanes de Muro de Piano”, pese a que no correspondía, así como de otros S/296.857,14 por “mantenimiento de muro plano”, que incluía trabajos que no cumplieron con el procedimiento aprobado por la supervisión. A esto se incorporó la cancelación de S/431.461,21 por la partida no ejecutada de “Mantenimiento de Muro New Jersey”, lo que en suma generó la pérdida a S/1.122.639,38

Incumplimientos

En la auditoría también se reveló que durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto no se ejecutó un plan de preservación de las áreas verdes (gras americano y palmeras “washingtonia robusta”) sembradas en la berma central del tramo, ocasionando la pérdida total de dicho espacio y un perjuicio valorizado en S/919.911,92.

Además, se evidenció la inejecución de seis señales preventivas P-61 “CHEVRON”, cuya finalidad era orientar al conductor en el sentido de una curva pronunciada, que el expediente técnico estipuló para las curvas en “U” de la Vía Costa Verde – Tramo Callao. Esto ocasionó un perjuicio de S/2.173,38 y comprometió la seguridad vial de los usuarios.

Finalmente, se advierte que el GORE del Callao pagó seis valorizaciones de la ejecución de la obra fuera del plazo establecido por la normativa, ocasionando el reconocimiento y pago de intereses legales al contratista que estuvo a cargo de la supervisión por el monto de S/96.753,21.

Labores de supervisión de la Contraloría

Labores de supervisión de la Contraloría

Cuestionamientos previos

En diálogo con La República, el arquitecto del Laboratorio de Urbanistas del Callao Soñadores Urbanos, Bryan Castillo Dávila, consideró que esta alerta de la Contraloría debería llamar la atención sobre otras deficiencias técnicas que presenta actualmente la Vía Costa Verde - Tramo Callao. Uno de esos puntos a reforzar —agregó— es la seguridad de la vía. “A lo largo de este trayecto, desde la orilla hasta donde empiezan las viviendas, no hay más de 60 metros. Entonces, a veces el oleaje revienta y llena las pistas de piedra. Si ocurriera un tsunami, el riesgo sería mayor. Lo que se debe hacer es ganarle terreno al mar e instalar rompeolas (infraestructura hecha de rocas que sirve para disipar la energía del oleaje)”, indicó.

Otro factor que observó el especialista es la falta de conexión que tiene la vía con el resto de la ciudad. Según explicó, este proyecto inicia en Chucuito y termina en La Perla. En ese espacio, en todo Callao Cercado, solo se cuenta con un punto de ingreso, y en La Perla, con solo dos. En el resto de avenidas que cruza, no hay una intersección que las una, por lo que, en opinión de Castillo, “hace falta una mejor integración con la ciudad del Callao”. Añadió que este problema, a su vez, hace que la ciclovía ubicada a lo largo de la infraestructura vial sea poco usada, porque la única forma de descender hasta ese punto es por la avenida Buenos Aires.

“Lo que se necesita es que se exhorten acciones para que el GORE haga algo, porque la Costa Verde es una de las pocas vías que administra y tiene todo para mejorarla. No se entiende por qué no está en mejores condiciones si el presupuesto se tiene. Si es un tema de capacidad, habría que averiguarlo, porque en términos técnicos no es difícil mejorar el diseño de la vía y convertirla en un espacio atractivo”, apuntó.

