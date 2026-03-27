HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Bomberos denuncian falta de presupuesto y evalúan suspender servicios ante inacción del Gobierno: ''La crisis es gravísima''

Comandante general advierte que déficit supera los US$1.200 millones y que la falta de unidades y choferes retrasa la atención de emergencias en todo el país.

La crisis en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se agrava por falta de financiamiento, afectando la atención de emergencias y poniendo en riesgo a la ciudadanía.
La crisis en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se agrava por falta de financiamiento, afectando la atención de emergencias y poniendo en riesgo a la ciudadanía. | Composición LR

La crisis en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se profundiza. El comandante general Juan Carlos Morales Carpio advirtió que la falta de financiamiento no solo mantiene una brecha millonaria, sino que ya compromete la atención oportuna de emergencias e incluso podría obligar a suspender algunos servicios. "El problema no es nuevo, pero cada vez se agudiza más. Como no se atiende, la brecha sigue creciendo, los vehículos se malogran y no hay respuesta del Gobierno", señaló en entrevista con La República.

Actualmente, el déficit total supera los US$1.200 millones (alrededor de S/4.000 millones). Solo la renovación de unidades —muchas con más de 30 o 40 años de antigüedad— demandaría cerca de S/1.500 millones para las 247 compañías a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Aunque en octubre de 2024 se aprobó este financiamiento en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el comandante cuestionó que hasta ahora no se haya concretado. "Pasó al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no nos han dado ni un sol. Todo quedó en estudio", afirmó.

PUEDES VER: Voraz incendio consume fábrica textil y moviliza 18 unidades de bomberos en Surco

lr.pe

Ciudadanía en riesgo y menos dinero

La falta de recursos impacta directamente al atender incendios y otras emergencias. Morales Carpio explicó que, en muchos casos, las compañías más cercanas no pueden responder por ausencia de vehículos operativos o de personal suficiente, lo que obliga a desplazar equipos desde zonas más alejadas.

"Esa demora hace que cuando lleguemos, el siniestro ya esté en 60% o 70%. La atención deja de ser oportuna y la población queda más expuesta", advirtió. En ese contexto, indicó que se evalúa suspender ciertos servicios ante la imposibilidad de sostenerlos en condiciones adecuadas.

El comandante también cuestionó la reducción del presupuesto institucional. Precisó que, pese a ejecutar el 100% de los recursos asignados, el monto total pasó de S/96.000.000 en 2025 a S/95.000.000 en 2026. En inversiones, la caída fue de 25 a 21 millones. "Lejos de aumentarnos, nos han bajado. No se entiende", sostuvo.

PUEDES VER: Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

lr.pe

Déficit de choferes e incumplimiento de normas

Otro de los problemas críticos es la escasez de conductores. A nivel nacional se requieren 2.500, pero solo hay presupuesto para 500. Esta situación obliga a que voluntarios asuman la conducción de unidades en emergencias, incluso sin contar con la licencia correspondiente para vehículos de gran tamaño.

Además del riesgo operativo, esto implica posibles consecuencias legales. "Hay casos en los que, aun siendo víctimas de un choque, los bomberos son detenidos por protocolo. Eso desincentiva que asuman esa función", explicó.

Morales Carpio también alertó sobre la falta de control en el cumplimiento de normas de seguridad ciudadana, especialmente en almacenes y comercios. Indicó que, más allá de nuevas regulaciones pendientes, el principal problema es la débil fiscalización por parte de autoridades locales.

"Se siguen encontrando almacenes clandestinos y materiales mal almacenados. Eso lo vemos en cada incendio, sobre todo en el Centro de Lima", señaló.

Finalmente, exhortó al Estado a replantear la política pública en torno al servicio bomberil. "La inseguridad no es solo delincuencia. También es la vulnerabilidad de la población ante una emergencia sin respuesta. No puede ser que no haya quien atienda por el poco equipamiento", concluyó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Comas: voraz incendio en fábrica de colchones moviliza decenas de unidades de bomberos

Comas: voraz incendio en fábrica de colchones moviliza decenas de unidades de bomberos

LEER MÁS
Juliaca: bomberos combaten incendio en quinto piso con sogas y reclaman camión con escalera

Juliaca: bomberos combaten incendio en quinto piso con sogas y reclaman camión con escalera

LEER MÁS
Gigantesco incendio destruye planta de olivo en La Yarada, Tacna: siniestro dejó dos heridos y pérdidas de más de S/500.000

Gigantesco incendio destruye planta de olivo en La Yarada, Tacna: siniestro dejó dos heridos y pérdidas de más de S/500.000

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

LEER MÁS
Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS
Miraflores: denuncian que mujer come en restaurante y se retira sin pagar

Miraflores: denuncian que mujer come en restaurante y se retira sin pagar

LEER MÁS
Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentina vs Mauritania EN VIVO por amistoso internacional vía Telefe: ¡gol de Enzo Fernández!

Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Este es el lugar en EE. UU. que almacena más de 6,000 toneladas de oro de potencias europeas y ofrece visitas guiadas

Sociedad

Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

El caso de la española Noelia Castillo reabre una deuda en Perú: el derecho a decidir sobre una muerte digna aún no se cumple

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sala Penal Superior inaplica ley de prescripción de delitos en caso El Frontón por vulnerar derechos humanos internacionales

23 candidatos presidenciales suman 120 papeletas en su historial: Acuña es el que más faltas muy graves acumula

Keiko Fujimori y Mesías Guevara otra vez en el debate: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025