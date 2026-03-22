La medida empezará a ejecutarse desde este lunes 23 de marzo | Foto: Difusión

La medida empezará a ejecutarse desde este lunes 23 de marzo | Foto: Difusión

Desde la medianoche de este lunes 23 de marzo iniciará un paro indefinido de transportistas de carga pesada en protesta por el mal estado de la vía Los Libertadores. La medida fue confirmada por Edwin Canales, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho.

A la manifestación se sumarán trabajadores del sector de Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, quienes también realizarán un apagado de motores como acto simbólico. El pedido principal es que las autoridades declaren en emergencia la carretera ante los constantes accidente de tránsito que ocurren en este trayecto.

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Urge intervención

En declaraciones a RPP, el dirigente explicó que la autopista se encuentra en pésimas condiciones desde la provincia de Huaytara, en la región Huancavelica, hasta el ingreso a Ayacucho. El mal estado de las vía —añadió— complican el tránsito de las unidades.

Riesgo constante

La vía Los Libertadores ha sido escenario de dos accidentes en la última semana. El domingo 15 de marzo, el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoléon Becerra, falleció tras la volcadura de su vehículo en esta ruta cuando se dirigía a una actividad de la campaña electoral en Ayacucho. Otras tres personas resultaron heridas en ese hecho.

Asimismo, la madrugada del viernes 20 de marzo, cinco personas resultaron con lesiones luego de que el bus interprovincial en el que se trasladaban sufriera un incidente similar en su trayecto hacia Andahuaylas por la misma vía, a la altura de Huaytará, en la región Huancavelica.

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