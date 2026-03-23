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Transportistas anuncian paro de 48 horas por alza de combustibles en Juliaca

Dirigentes exigen respuestas claras al gobierno central y advierten un aumento generalizado de pasajes.

Transportistas advierten que incrementaran el precio de los pasajes. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez, La República
Transportistas advierten que incrementaran el precio de los pasajes. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez, La República

Los transportistas de servicio urbano afiliados a la ORDET, junto al sector interprovincial y diversos gremios de mototaxistas, anunciaron un paro de 48 horas en la ciudad de Juliaca para los días martes 24 y miércoles 25. La medida responde al incremento sostenido en el precio de los combustibles, situación que viene generando preocupación en el sector.

El presidente de la ORDET, Fidel Salas Zapana, confirmó que la paralización iniciará desde las 00:00 horas del martes y será total. “El paro empezará desde las 12 de la noche y no habrá servicio urbano”, declaró el dirigente, precisando que la medida afectará a miles de usuarios que dependen del transporte público en la ciudad.

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Se elevará precio de pasajes

De acuerdo con los representantes del sector, el alza del combustible ha generado una fuerte presión sobre los costos operativos, lo que obligaría a elevar el precio de los pasajes. Esta situación impacta tanto a los transportistas como a la población, que se vería directamente afectada en su economía diaria.

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Salas Zapana señaló que resulta insostenible mantener las tarifas actuales ante el incremento de entre 8 y 9 soles por galón registrado en los últimos días. En ese sentido, informó que han presentado un memorial al Gobierno central a través de la subprefectura, exigiendo respuestas claras sobre la crisis de los combustibles.

“Será imposible mantener los precios”, declaró el dirigente, quien recordó que el Ejecutivo había anunciado una posible estabilización para el pasado 15 de marzo. Sin embargo, al no concretarse dicha medida, los transportistas exigen explicaciones sobre si el problema responde a factores nacionales o internacionales.

Asimismo, Salas Zapana advirtió que, tras el paro, cada empresa evaluará un posible incremento en los pasajes según sus propios costos operativos, ya que la ORDET no puede fijar tarifas de manera conjunta debido a restricciones legales.

“El precio del combustible ha subido de 13.70 a 22 soles por galón, lo cual es insostenible para el sector”, precisó Salas Zapana. Ante este panorama, los dirigentes exhortaron a las autoridades a tomar acciones inmediatas y no descartaron radicalizar sus medidas de protesta de manera indefinida si no obtienen una pronta solución.

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