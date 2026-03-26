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La Libertad: hallan dos cuerpos carbonizados en zona agrícola

Los cadáveres fueron encontrados entre sembríos de arroz en la provincia de Chepén. Según la Policía, los cuerpos pertenecerían a dos hombres que estaban reportados como desaparecidos.

Presuntas víctimas fueron halladas junto a un automóvil calcinado. Foto: composición LR.
Presuntas víctimas fueron halladas junto a un automóvil calcinado. Foto: composición LR.

Agentes de la Policía reportaron el hallazgo de dos cuerpos carbonizados en unos sembríos de arroz del distrito de Pacanga, provincia de Chepén, región de La Libertad. Los cadáveres estaban junto a un auto calcinado.

Según información preliminar, los restos fueron encontrados la tarde del miércoles 25 de marzo por agricultores de la zona, quienes alertaron a las autoridades de inmediato sobre lo sucedido.

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Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente, pero la Policía apunta a que los cuerpos sean de Ángel Omar García Llovera (36) y Rubén Quiroz Rojas (35), quienes se encontraban desaparecidos desde el martes 24 de marzo.

Ajuste de cuentas como hipótesis

Por su parte, familiares de Rubén indicaron a los medios locales que el joven salió de su vivienda tras recibir una llamada telefónica y, hasta la fecha, desconocen su paradero.

Finalmente, los agentes de Criminalística no descartan que las víctimas hayan sido asesinadas y luego incineradas. Una hipótesis es que el doble crimen se trate de un posible ajuste de cuentas.

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