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Adolescente de 15 años sube a bus ‘Los Chinos’ en Puente Piedra y desaparece: madre pide apoyo para encontrarla

La mamá teme que su hija haya sido captada por terceros y advirtió que la menor requiere medicación constante debido a su delicado estado de salud.

La madre afirma que su hija desapareció desde el sábado 21 de marzo cuando se dirigía a la casa de su amiga.
La madre afirma que su hija desapareció desde el sábado 21 de marzo cuando se dirigía a la casa de su amiga. | Foto: composición LR / ATV Noticias

La desaparición de una adolescente de 15 años mantiene en alerta a su familia en Puente Piedra. La menor, identificada como Ángela López Zumarán, fue vista por última vez cuando subió a un bus de la empresa Etuchisa 'Los Chinos' con dirección al sur de Lima. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Vanessa López, madre de la menor, señaló que ya son cinco días sin noticias y pidió apoyo para ubicarla. Para cualquier información, habilitó el número 902-345-358, con el fin de recibir datos verificados que ayuden en la búsqueda. También solicitó evitar llamadas falsas que puedan generar confusión.

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“El sábado salió de casa para ir donde su compañera y hacer un trabajo. Dijo que iba a regresar por sus tareas y le di autorización. Después quise contactarla por WhatsApp y me dijo que ya regresaba. Solo me escribió cuando ella siempre me llama”, relató la mamá.

Horas después, la comunicación cambió. “Con el pasar de las horas la volví a llamar y me dijo que se iba a quedar en la casa de su amiga. Siempre hacía eso y no desconfié. El domingo la llamé y no me contestó. Luego me bloqueó del WhatsApp y me apagó el celular. A toda la familia la ha sacado de sus redes sociales”, manifestó en otro momento la señora.

La familia intentó confirmar la versión con la supuesta compañera. Sin embargo, la respuesta fue distinta a lo esperado. La amiga indicó que no existía ningún trabajo grupal y que la adolescente tampoco pasó la noche en su vivienda, lo que incrementó la preocupación.

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Madre advierte que menor requiere medicación y teme por su estado de salud

Otro punto que alarma al entorno cercano es su condición médica. “Ángela es una paciente que necesita pastillas para controlar su esquizofrenia. El último día que tomó el medicamento fue el sábado y si no se medica se torna agresiva”, explicó Vanessa. Según indicó, la falta de tratamiento podría afectar su comportamiento.

La menor necesita de sus medicinas debido a su delicada condición de salud.

La menor necesita de sus medicinas debido a su delicada condición de salud. Foto: composición LR / ATV Noticias

“Ella se deprime y eso es lo que me preocupa. La familia está muy afectada por su desaparición”, añadió. La joven que usa lentes, viste un overol color perla, polo floreado y una cartera cursa el cuarto año de secundaria. Tenía planes de estudiar psicología en una universidad de Corea, por lo que incluso llevaba clases del idioma de forma virtual.

Ante este escenario, los familiares consideran que la menor pudo ser inducida o engañada para salir de su casa. También mencionaron que en los últimos meses hubo cambios en su comportamiento desde que comenzó a usar un celular propio. La búsqueda continúa y piden a la ciudadanía ser respetuosos con el caso evitando dar información falsa.

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