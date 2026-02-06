Niña desaparecida es hallada muerta en playa Bellavista de Supe: habría sido agredida sexualmente

Este viernes 6 de febrero, una menor de 13 años fue hallada sin vida, tras haber sido reportada como desaparecida un día antes. El cuerpo fue encontrado en las orillas de la playa Bellavista, en Barranca, según informó la Municipalidad Distrital de Supe.

Bañistas y vecinos alertaron a la Policía Nacional y al Serenazgo tras encontrar el cadáver de la niña en la orilla. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el deceso y procedieron a acordonar la zona para las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue para la necropsia de ley.

Menor de edad salió a su colegio y no regresó

La niña salió de su vivienda la mañana del día anterior con dirección a su colegio, donde debía rendir un examen; sin embargo, nunca llegó a la institución educativa, lo que motivó que sus familiares reportaran su desaparición ante las autoridades.

El Ministerio Público informó que el cadáver presentaría signos de violencia, por lo que no se descarta que se trate de un presunto caso de agresión sexual. Las autoridades han señalado que todas las hipótesis permanecen abiertas mientras avanzan las pericias y se recaban testimonios clave.

Detienen a taxista que la habría visto por última vez

En el marco de las investigaciones, fue detenido el taxista que habría trasladado a la menor rumbo a su centro educativo el día de su desaparición, quien viene siendo considerado principal sospechoso.

El sujeto permanece bajo interrogatorio mientras la Policía y la Fiscalía buscan esclarecer las circunstancias de este crimen que ha desatado indignación entre vecinos y familiares, quienes exigen justicia y mayores medidas de seguridad para los escolares.

