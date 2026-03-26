Enhit Wong, hija de Lucía de la Cruz, se pronunció sobre el estado de salud de la reconocida cantante criolla de 73 años tras su internamiento de emergencia en el hospital María Auxiliadora el 25 de marzo. En declaraciones para ‘Magaly TV, la firme’, la hija de la artista desmintió versiones que alertaban sobre un cuadro crítico y buscó llevar tranquilidad a los seguidores de la intérprete de ‘Yo perdí el corazón’.

“Mi mamá es una mujer muy fuerte y bendecida por Dios”, afirmó Enhit Wong, quien además explicó que su madre sufrió una infección que se complicó debido a su condición de diabética, pero negó que esté entubada o que haya sufrido un derrame cerebral.

PUEDES VER: Onelia Molina revela quién llevó a las modelos a la polémica fiesta de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina: “Le pagaron a él”

Hija de Lucía de la Cruz descarta gravedad en la salud de la cantante tras complicaciones por su diábetes

“Lucía simplemente ha tenido una pequeña infección que se le ha complicado porque mi mamá, como todos saben, es diabética, pero Lucía no está entubada. Lucía no tiene nada de lo que le están diciendo a ustedes”, precisó la hija de la cantante criolla, mostrando su molestia ante la posible difusión de información que alarmaban sobre la salud de su madre.

Asimismo, indicó que se mantendrá atenta a la evolución médica de la artista y que informará oportunamente sobre su estado. “Tengo que esperar el diagnóstico y si el médico me dice que nos la podemos llevar, nos la llevaremos y ya les informaremos”, agregó. En tanto, el hermano de la artista, Félix de la Cruz, pidió oraciones por la cantante. “La van a monitorear por tres días. Ahorita la tienen sedadita… lo único que le pido a todos sus seguidores es que oren mucho por Lucía”, expresó.

Magaly Medina recuerda a Lucía de la Cruz y le dedica sentidas palabras

Tras las declaraciones de los familiares, la popular ‘Urraca’ también se pronunció en su programa y recordó la última visita de Lucía de la Cruz, destacando su energía, carisma y personalidad. La conductora rememoró que la cantante participó como jurado en el segmento ‘Karaoke chonguero’, en el que se mostró divertida e incluso coqueteó con Paul Michael, pareja de Pamela López.

“Ella es una mujer tan criolla, tan con un lenguaje coloquial de calle, tan divertida. De verdad acá la queremos mucho. Tenemos una historia larga con Lucía de la Cruz, de encuentros y desencuentros, pero sobre todo de mucho cariño”, comentó la conductora de ATV.