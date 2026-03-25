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Sociedad

Arequipa: caen dos sujetos que comercializaban droga con servicio delivery

Los sujetos, integrantes de una presunta banda criminal, fueron detenidos gracias a denuncias de vecinos y acciones del área de inteligencia de la PNP.

A los detenidos también se le incautó la suma de 1.500 soles en efectivo. Foto: Difusión
A los detenidos también se le incautó la suma de 1.500 soles en efectivo. Foto: Difusión

Este último martes 24 de marzo, casi a medianoche, la Policía del área de Antidrogas de Arequipa logró desarticular a una presunta banda criminal dedicada a la comercialización de pasta básica de cocaína (PBC), incluso realizando entregas a través del servicio de delivery. A esta banda la denominaron 'Los rápidos de Alborada y Campo Marte'.

Mientras las autoridades implementaban estrategias para detener a posibles sospechosos, verificaron las zonas del Baden, Campo Marte y La Alborada de Paucarpata. Durante la operación, observaron un vehículo blanco con parrilla negra, lo que generó sospechas de que podría estar trasladando droga en modalidad de delivery.

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Los efectivos lograron intervenir el vehículo y a sus ocupantes, quienes fueron identificados como Miguel Choque Palomino (39) y Marcial Olivera Cuentas (37). Tras realizar el registro, se encontraron en su poder 10 bolsitas de plástico transparente, anudadas y similares a globos, que contenían pasta básica de cocaína. Asimismo, al verificar el domicilio de Marcial Olivera, se hallaron 30 bolsitas adicionales de PBC.

El peso total de la droga incautada fue aproximadamente 50 gramos. Además, la Policía confiscó un vehículo marca Chevrolet, modelo Sail, con placa V8X 168, y la suma de 1.500 soles en efectivo.

Finalmente, las autoridades policiales informaron que esta banda habría estado generando temor entre los vecinos en distintos puntos del distrito de Paucarpata. También hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de ser testigos de presuntos delitos, denuncien. “Tu información puede salvar vidas”, publicaron en su portal oficial.

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