Arequipa: hallan feto y placenta en terreno baldío

Este último martes 24 de marzo por la mañana, un joven paseaba con su perro por un barranco al lado del parque La Campiña, del distrito de Socabaya, en Arequipa, cuando su mascota se acerca a un inmueble a medio construir, entra y huele un bulto. Su dueño sigue al perro y descubre que era un feto al lado de una placenta sobre el suelo de tierra.

Tras lo sucedido, el joven dio alerta a los vecinos y a la Policía de la comisaría Ciudad Mi Trabajo. Autoridades de la Fiscalía confirmaron que era un feto a término de 9 meses aproximadamente y con 4 a 10 días de descomposición.

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"Vamos a determinar la causa de muerte, pero tiene de 4 a 10 días de descomposición. Lamentablemente sus piernitas no están", señaló Javier Vera, fiscal de turno de la Segunda Penal Corporativa de Paucarpata.

Luego de las diligencias, los agentes trasladaron el pequeño cuerpo del feto de sexo femenino en bolsas y una caja de cartón hacia la morgue central de Arequipa, donde se determinará si ha sido un aborto o un recién nacido abandonado.

A los vecinos de la zona les preocupó el probable hecho de que el ser habría estado con vida y aun así habría sido abandonado. Por otro lado, pidieron al alcalde del distrito Roberto Muñoz que ilumine y culmine obras del sector, que se describe como un barranco empinado, trocha, donde pasan niños y adultos, arriesgando su vida al bajar.