Wolfgang Grozo: 4 de sus 6 candidatos a diputados por Arequipa no viven ni trabajan en la región

Una revisión de las hojas de vida que presentaron los candidatos a diputados por la región Arequipa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), detectó que 14 de los que siguen en carrera no tienen conexión con la jurisdicción que intentan representar: no nacieron en Arequipa o más importante aún, no residen, ni trabajan o trabajaron en la región. La duda salta a la vista ¿qué conocen de la zona por la que postulan?.

Un primer caso alertado hace unas semanas fue de la fujimorista Diana Esquinarila, quien en una entrevista dijo que podría aprenderse el himno de Arequipa. Sin embargo, existen otras tiendas partidarias que han llenado su nómina de personas con un vínculo opaco con Arequipa. Un caso especial es del Partido Integridad Democrática, que tiene como candidato presidencial a Wolfgang Grozo: 4 de sus 6 candidatos exponen en sus hojas de vida un cero contacto con la región.

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Foráneos engrosaron lista de Grozo en Arequipa

Un primer caso Martha Noemi Magallan Roja (52), quien postula con el número 2. Ella consignó ante el JNE como lugar de nacimiento Lima, lugar donde aún reside en el distrito de Pueblo Libre. Como experiencia laboral, además consignó un estudio de abogados en el distrito limeño de San Isidro.

Similar situación es de la número 4, Stephany Grey Pacheco Palomino (35), quien registra como lugar de nacimiento Ica y actual residencia el distrito de San Vicente en la provincia limeña de Cañete. Consignó como centro laboral su consultorio particular de odontología en el distrito limeño de Surco.

Por su parte, el número 5, Jaime Molina Gonzales (30) declaró ante el JNE que nació en el distrito limeño de San Juan de Miraflores y ahora reside en el colindante Villa María del Triunfo. Además, que ahora labora como contador en San Isidro, también en la capital.

Cierra la lista el 6, Jakeline Rosario Germana Leon (55), quien registra como lugar de nacimiento el distrito limeño de Jesús María y actual residencia Ate. Añadió que cursó estudios en la PUCP. Dejó en blanco el campo de experiencia laboral.

Los casos mencionados no son los únicos. Existen otros xxxx casos de candidatos a diputados por Arequipa sin nexos con la región. Sin embargo, no es la misma proporción que Integridad Democrática.

Partidos en similar situación

Hay más partidos que caen en la misma situación. En el Partido Demócrata Verde hay 2 casos. Así sucede con Elizabeth Hurtado Valdez De Koenig (52), que nació en Iquitos y ahora vive en San Isidro, Lima. Además, labora en San Borja, también en la capital. En su historial político postuló en a regidora del distrito limeño de Lurín, en 2002.

En la misma tienda, Oscar Johnny Armas Rojas (47), consigna que nació en Jesús María y vive en Rímac, ambos en la capital. Asimismo, consigna a la ciudad de Lima como lugar de estudios superiores y de trabajo.

Otro partido con 2 candidatos “foráneos” es Cooperación Popular. Su número 2, Vanessa Rubith Lazo Valles (40), nació en la provincia de Trujillo, donde también reside (en el distrito de Huanchaco). Asimismo, integra la plancha presidencial de Yonhy Lescano, como segunda vicepresidenta.

En mismo partido, el número 3, Gean Huamán Julca (40), quien informó al JNE que nació en el departamento de Amazonas y lugar de residencia el distrito de Jaén en Cajamarca. Como lugares de trabajo, desde el 2016 informó los departamentos de Amazonas, San Martín y Lima.

Así, en la tienda de Fuerza y Libertad, Katian Choccelahua Carhuamaca (31), registra como lugar de nacimiento el departamento de Huancavelica y actual residencia la ciudad de Huancayo en Junín. En su hoja de vida, registra estudios superiores en Huancayo, misma ciudad en que consigna su actividad laboral desde el 2022.

Por el Partido del Buen Gobierno, Ricardo Julián Silva Amanqui (68) consigna que nació en Carhuaz, Ancash y que reside en el distrito limeño de San Martín de Porres. Añade la misma jurisdicción como base de labores.

Por Salvemos al Perú, el policía en retiro Wenceslao Eduardo Nuñez Toledo (66), elevó en su hoja de vida que nació en Ica y ahora vive en Surquillo, Lima. Desde el 2018, labora en el distrito limeño de Miraflores.

Un camino lejos de Arequipa

Otra tienda con varios candidatos sin nexo visible con Arequipa es Un Camino Diferente, vinculada al exalcalde trujillano Arturo Fernández: tres en total; sin embargo, dos de ellos quedaron excluidos por no consignar sentencias. Se trata de Ángel Elias Champi Inca (nació y vive en Ayacucho) y Anghelo Jhorcineo Hernandez Ysla (nació, vive y trabaja en el departamento La Libertad).

Quien permaneció en carrera es Deysi Anali Juárez Bazán (28), quien informó al JNE que nació y vive en La Libertad. No consignó estudios o trabajo.

Múltiples postulaciones en otra región

Por el partido Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca (66) detalló en su hoja de vida como lugar de nacimiento y residencia la provincia puneña de Lampa. Consigna la misma jurisdicción como lugar de trabajo, en la comunidad campesina de Ipokate.

Además, desde 1986 ha participado en seis procesos electorales en la región Puno, donde fue elegido como regidor distrital de Santa Lucía en 1995. Su última postulación fue en 2020 para congresista por Renacimiento Unido Nacional, no siendo elegido.