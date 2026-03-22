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Sociedad

Belén do Bajada: la 'Rocinha' peruana que revoluciona Iquitos con grabaciones con drones

Inspirados en las favelas de Brasil, cuatro emprendedores beleninos lanzaron un proyecto donde graban a personas desde una azotea de la zona, hoy convertida en una pasarela de alta tecnología con un despliegue visual de las viviendas, el mercado, el río y la Amazonía._

Belén adquirió una nueva perspectiva gracias a emprendedores locales. Fotos: Yazmín Araujo - La República.
Belén adquirió una nueva perspectiva gracias a emprendedores locales. Fotos: Yazmín Araujo - La República.

El distrito de Belén, Iquitos, se ha convertido en el epicentro visual bajo la marca Belén do Bajada. Un equipo de cuatro emprendedores locales ha logrado lo que parecía imposible: transformar la azotea de una vivienda de la zona en uno de los set de grabación más visitados. El resultado: videos de alta rotación en las redes sociales.

Inspirados por la viralización de contenidos similares en las favelas de Brasil, como la famosa Rocinha, este grupo de jóvenes utiliza drones de última generación para capturar desfiles personales con altas reproducciones en redes sociales como TikTok, revelando la arquitectura belenina desde la altura.

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Belén con una nueva perspectiva

La idea cobró vida gracias a la visión de Lady Pérez, quien, tras observar el impacto de estos videos en Brasil, le propuso el reto a su amigo y experto en drones, Óscar Jarama. El plan era claro, Belén necesitaba una nueva perspectiva. Tras aceptar el desafío, el equipo se consolidó con cuatro integrantes, todos orgullosos beleninos, quienes decidieron que el set debía ser una azotea que permitiera mostrar la inmensidad de las viviendas, el mercado y la cercanía del río Itaya.

Todo empieza con un primer plano del usuario en la azotea de Belén, luego la toma se abre por los cielos y captura al personaje con el contorno de Belén y al final, con la infinita Amazonía.

Lo que inició como una propuesta entre amigos, hoy es un negocio formal que maneja una agenda desbordada por ciudadanos, familias y empresas que buscan la "toma soñada" en el corazón de la zona baja de Belén. Con tarifas accesibles desde 60 soles para producciones personales y 80 soles para grupos o empresas, el servicio incluye una dirección de imagen profesional.

Más allá de lo económico, la identidad

Según relata Pérez, la esencia del proyecto trasciende lo económico, se trata de un acto de identidad. "Nuestra idea es mostrar lo bonito y lo turístico que es el distrito de Belén, somos beleninos de corazón ", señala la gestora. 

Este proyecto ha logrado que personas de diversos sectores de Iquitos y turistas pierdan el miedo. A pesar de ser una zona con altos registros de inseguridad ciudadana, ahora se acercan, atraídos por una curiosidad digital que está dinamizando la economía de este populoso sector.

Sin embargo, capturar estas imágenes épicas requiere de una destreza técnica, pues el espacio aéreo no está limpio. Óscar Jarama, el "capo" de los controles, se enfrenta a un espacio aéreo con algunos obstáculos como cables de alta tensión y la presencia de gallinazos que ven al equipo como una amenaza. 

Jaramano no solo pilota con precisión, sino que también guía a los clientes para que logren una pasarela perfecta bajo la luz del oponente sol de la selva. El flujo de trabajo incluye la edición inmediata en laptop, asegurando que cada visitante se lleve un producto de estándar internacional.

Belén, oportunidad de turismo

La azotea donde se lleva a cabo el proyecto de "Belén do Bajada" se ha convertido en un punto de encuentro donde el zumbido de las hélices convive con el bullicio del tradicional mercado de la zona baja del distrito, generando una nueva cara para el turismo regional con miles de reproducciones en plataformas como Facebook, TikTok e Instagram.  

Así, en Belén, una azotea de material noble y un dron han bastado para derribar muros sociales. Hoy techos de calamina son una vitrina de esperanza, orgullo y modernidad para los beleninos.

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