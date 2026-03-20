HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Denuncian a Rafael López Aliaga y Jorge Nieto en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Iquitos: agente de seguridad y policía resultan heridos durante una balacera de motociclistas

El ataque fue generado por una turba que se trasladaba en motocicletas y portaba armas. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital.

Jorge Cahuachi se recupera en su casa de la herida de bala. Foto: Yazmín Araujo - La República.
Jorge Cahuachi se recupera en su casa de la herida de bala. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Un agente de seguridad privada, identificado como Jorge Fernando Cahuachi Huamán, resultó herido tras una balacera registrada en las inmediaciones de las calles San Martín con Huallaga, en pleno centro de Iquitos. El incidente ocurrió cuando sujetos a bordo de motocicletas y mototaxis realizaban disparos.

Cahuachi informó que el ataque fue sorpresivo, ya que mientras estaba sentado en su puesto de vigilancia, el impacto del proyectil lo dejó aturdido. En medio del dolor y el temor de que se tratara de un asalto masivo contra el negocio que resguardaba, optó por cubrirse la cabeza y ponerse a buen recaudo. Su preocupación en ese momento tenso era doble: su integridad física y la posibilidad de que la turba de delincuentes ingresara por la fuerza al establecimiento comercial.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Iquitos: empresario pierde la vida tras ser atacado en su propio negocio

lr.pe

La ayuda llegó de la mano del serenazgo del Grupo GIR del serenazgo de Maynas, quienes al asistir a la escena descubrieron que la balacera había dejado un segundo herido. Se trataba del efectivo policial Renzo Vílchez Pacaya, un joven efectivo de 21 años, que se encontraba de civil por la zona, ambos fueron evacuados hacia el Hospital Apoyo Iquitos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Llamado de atención a las autoridades

Tras ser dado de alta, el agente de seguridad privada ahora descansa en su hogar, con 10 días de descanso médico asignados. Desde su cama y aún con dolor, el vigilante lamentó la vulnerabilidad en la que trabajan los agentes de seguridad en Iquitos. Sin embargo, destacó que la empresa para la que labora está cubriendo los costos del tratamiento.

La víctima realizó un llamado a la Policía, señaló que, en pleno centro de Iquitos, a pocos metros de la plaza 28 de Julio, no había presencia de las autoridades. Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado la detención de algún implicado.

Notas relacionadas
Iquitos: empresario pierde la vida tras ser atacado en su propio negocio

Iquitos: empresario pierde la vida tras ser atacado en su propio negocio

LEER MÁS
Iquitos: padres de familia protestan en el GORE Loreto por colegios en colapso e inundaciones en el distrito de Belén

Iquitos: padres de familia protestan en el GORE Loreto por colegios en colapso e inundaciones en el distrito de Belén

LEER MÁS
Clan familiar roba 4.000 soles en productos de ferretería en Iquitos

Clan familiar roba 4.000 soles en productos de ferretería en Iquitos

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: agente de seguridad y policía resultan heridos durante una balacera de motociclistas

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Cienciano EN VIVO HOY, con Hernán Barcos, por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Las deudas sociales del Perú con las personas con Síndrome de Down

Sociedad

Las deudas sociales del Perú con las personas con Síndrome de Down

Mujer con balón de oxígeno medicinal es impedida de ingresar a estación de la Línea 1 del Metro de Lima

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voces del sur ponen en agenda los derechos de las mujeres andinas y la crisis hídrica

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Vladimiro Montesinos es condenado a 20 años de prisión por asesinato de Melissa Alfaro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025