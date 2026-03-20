Iquitos: agente de seguridad y policía resultan heridos durante una balacera de motociclistas

Jorge Cahuachi se recupera en su casa de la herida de bala. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Jorge Cahuachi se recupera en su casa de la herida de bala. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Un agente de seguridad privada, identificado como Jorge Fernando Cahuachi Huamán, resultó herido tras una balacera registrada en las inmediaciones de las calles San Martín con Huallaga, en pleno centro de Iquitos. El incidente ocurrió cuando sujetos a bordo de motocicletas y mototaxis realizaban disparos.

Cahuachi informó que el ataque fue sorpresivo, ya que mientras estaba sentado en su puesto de vigilancia, el impacto del proyectil lo dejó aturdido. En medio del dolor y el temor de que se tratara de un asalto masivo contra el negocio que resguardaba, optó por cubrirse la cabeza y ponerse a buen recaudo. Su preocupación en ese momento tenso era doble: su integridad física y la posibilidad de que la turba de delincuentes ingresara por la fuerza al establecimiento comercial.

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La ayuda llegó de la mano del serenazgo del Grupo GIR del serenazgo de Maynas, quienes al asistir a la escena descubrieron que la balacera había dejado un segundo herido. Se trataba del efectivo policial Renzo Vílchez Pacaya, un joven efectivo de 21 años, que se encontraba de civil por la zona, ambos fueron evacuados hacia el Hospital Apoyo Iquitos.

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Llamado de atención a las autoridades

Tras ser dado de alta, el agente de seguridad privada ahora descansa en su hogar, con 10 días de descanso médico asignados. Desde su cama y aún con dolor, el vigilante lamentó la vulnerabilidad en la que trabajan los agentes de seguridad en Iquitos. Sin embargo, destacó que la empresa para la que labora está cubriendo los costos del tratamiento.

La víctima realizó un llamado a la Policía, señaló que, en pleno centro de Iquitos, a pocos metros de la plaza 28 de Julio, no había presencia de las autoridades. Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado la detención de algún implicado.