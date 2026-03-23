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Empresa Travelero se pronuncia tras accidente que dejó a 10 fallecidos en Huarochirí: ''Ya era demasiado tarde''

A pesar de que el vocero, Lara Jean, afirmó que el vehículo siniestrado cuenta con toda la documentación al día, este medio verificó que su revisión técnica se encuentra vencida desde hace un año y medio.

Un trágico despiste de miniván en Huarochirí dejó al menos 10 muertos y varios heridos gravemente el domingo 22 de marzo. La unidad transportaba turistas rumbo a la laguna Llaguapucro.
Un trágico despiste de miniván en Huarochirí dejó al menos 10 muertos y varios heridos gravemente el domingo 22 de marzo. La unidad transportaba turistas rumbo a la laguna Llaguapucro. | Composición LR

El despiste de una miniván en la ruta hacia la laguna Llaguapucro, en Huarochirí, dejó al menos 10 personas fallecidas y varios heridos de gravedad el último domingo 22 de marzo. La unidad, perteneciente a la empresa Adventure Travelero Perú, transportaba a turistas y personal cuando se precipitó a un abismo en una vía frecuentada por visitantes.

El vocero de la empresa, Lara Jean, afirmó que son formales y que asumirán los gastos médicos de las víctimas a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el cual —según indicó— ya fue activado. Además, sostuvo que el vehículo contaba con todos los documentos en regla, lo que incluye ‘‘su revisión técnica y un seguro adicional’’.

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¿Por qué no se hizo presente en Casapalca?

En su cuenta de TikTok, Lara Jean explicó que no se encontraba en la zona debido a que realizaba otra ruta turística en el nevado Huaguruncho, en Pasco, donde no había cobertura. ‘‘Cuando a mí me llega la noticia, ya era demasiado tarde’’, manifestó.

Tras conocer el hecho, señaló que dispuso el traslado inmediato de personal de la empresa hacia la Carretera Central para brindar apoyo. Asimismo, aclaró que el grupo no se dirigía hacia el nevado Rajuntay, como inicialmente se informó.

Los heridos fueron evacuados a hospitales de Matucana, Chosica, Ate y Lima Metropolitana. Algunos permanecen en estado grave.

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Acciones de Adventure Travelero Perú

La empresa también indicó que viene facilitando a los familiares el acceso al acta de intervención policial para agilizar trámites médicos. Además, sigue operando sus otros tours con normalidad.

Usuarios mostraron reacciones mixtas: algunos afirmaron que deben intervenir a la compañía y se debe priorizar la seguridad, mientras que otros indicaron que los paquetes ya están agendados y no se deberían cancelar para evitar perjudicar a otros viajeros.

Lista de víctimas mortales en Huarochirí

En paralelo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

Este lunes 23, el portal de noticias local Mika TV reportó la identidad de los fallecidos:

  • Erminio Salas Paquillo (63)
  • Jacinto Vidal Navarro Aroni (65)
  • Bayoleth Celia Navarro Huamani (30)
  • Jennifer Bustios Rodríguez (37)
  • Consuelo Elizabeth Mija Timoteo (51)
  • Aldo Bruno Martínez Zevallos (55)
  • Carolina Yesenia Fernández Barra (28)
  • Miriam Borda Pérez (40)
  • Yuliana Herrera Moscoso
  • Maria Meléndez Amador

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