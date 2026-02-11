Asesinan a padre en Santa Anita mientras cenaba con su hijo de 16 años: menor resultó herido

Sujetos armados disparan a padre e hijo en ajuste de cuentas en urbanización Cooperativa Chancas | América

Un nuevo hecho de violencia se registró en un local de comida rápida ubicado en la cuadra 2 de la calle Chavín en la urbanización Cooperativa Chancas de Andahuaylas, en el distrito limeño de Santa Anita, cuando sujetos armados dispararon contra un hombre de aproximadamente 40 años que cenaba junto a su hijo de 16. El adolescente también resultó herido.

De acuerdo con testigos, dos hombres encapuchados llegaron al establecimiento a bordo de un vehículo de color negro y dispararon contra el padre, quien murió en el acto tras recibir cuatro impactos de bala. El menor también fue alcanzado por los proyectiles y fue trasladado de emergencia al hospital Hipólito Unanue.

Policía investiga presunto ajuste de cuentas tras ataque en local de comida

Los vecinos señalaron que los sujetos realizaron varios disparos y luego abordaron el mismo vehículo para huir con rumbo desconocido. La Policía Nacional del Perú llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

En la escena se encontraron alrededor de siete casquillos de bala, mientras los peritos de criminalística realizaron inspecciones para ubicar a los responsables.

Las autoridades indicaron que, por la modalidad del ataque, las primeras hipótesis apuntan a un presunto ajuste de cuentas, ya que los sicarios se dirigieron directamente a la víctima. La investigación quedó a cargo de la Depincri del sector, cuyos agentes analizan las cámaras de seguridad y recogen testimonios para esclarecer las circunstancias del crimen.

