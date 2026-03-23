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Niño de 3 años lucha contra cáncer y su madre pide ayuda para salvarle la vida

El menor fue operado y enfrenta intensas quimioterapias en Lima. Su madre solicita apoyo económico y donación de sangre para continuar el tratamiento.

Cualquier apoyo pueden comunicarse al número 907 633 041 a nombre de Lidia Mamani. Foto: Cinthia Alvarez, La República
Cualquier apoyo pueden comunicarse al número 907 633 041 a nombre de Lidia Mamani. Foto: Cinthia Alvarez, La República

Un niño de apenas 3 años lucha por su vida tras ser diagnosticado con cáncer al hígado en fase 4, enfermedad que le fue detectada cuando tenía un año y medio. Su madre, una humilde mujer identificada como Lidia Mamani, ha iniciado un llamado solidario a la población para poder costear el tratamiento que su pequeño necesita con urgencia.

Según relató la madre, el problema se detectó cuando el abdomen del menor comenzó a crecer de manera inusual. Ante ello, acudieron a consultas médicas particulares cercanas al hospital, donde finalmente les informaron que se trataba de un tumor y que el niño debía ser trasladado de inmediato a Lima para recibir atención especializada.

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En julio de 2025, la madre viajó junto a su hijo a la capital, donde fue internado en el Hospital del Niño de San Borja. En ese centro médico se confirmó el diagnóstico de cáncer, iniciándose de inmediato el tratamiento con quimioterapias para intentar frenar el avance de la enfermedad.

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La madre informó que su hijo ya fue sometido a una operación y ha recibido un trasplante, además de haber pasado por 28 sesiones de quimioterapia. Sin embargo, su estado sigue siendo delicado, ya que actualmente enfrenta diversas infecciones que complican su recuperación.

“Hace un mes ya le hicieron el trasplante, pero ahora viene enfrentando diversas infecciones y continuará con el tratamiento de la quimioterapia, para lo cual necesito ayuda”, expresó entre lágrimas la madre, quien además pidió apoyo económico y la donación de sangre tipo O positivo para su menor hijo.

Las personas que deseen brindar ayuda pueden comunicarse al número 907 633 041 a nombre de Lidia Mamani. “Apóyenme por favor, la vida en Lima es cara, hacemos lo que podemos para sobrevivir y ayudar a mi hijo”, añadió.

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