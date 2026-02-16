Loreto: Incautan 3 avionetas y desmantelan un aeródromo clandestino del narcotráfico

Patrullas combinadas del Ejército, Fuerza Aérea del Perú y de la Policía Nacional desarrollaron una operación conjunta que permitió impedir el traslado de cargamentos de cocaína desde la frontera Amazónica. La acción se extendió desde el domingo e integró capacidades aéreas, y terrestres, en un despliegue orientado a neutralizar el despegue de tres avionetas.

La Operación Aeromóvil en Nueva Galilea permitió, además, desmantelar un aeródromo clandestino, marcando así el inicio del despliegue operacional del Comando Unificado Puma, en Loreto.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército, César Briceño Valdivia resaltó la efectividad de la presión operacional y la coordinación entre las ramas militares y policiales para frustrar el intento de tráfico.

“Perú se mantiene firme y decidido en la lucha contra el narcotráfico. Nuestra acción conjunta y coordinada seguirá siendo contundente para cerrarles el paso a estas economías ilícitas y proteger la seguridad regional”, indicó.

El Comando Unificado Puma, creado en Putumayo, ejecutó esta operación en las inmediaciones de la comunidad nativa Nueva Galilea Cayarú, provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Desde el domingo se ubicó y neutralizó un aeródromo clandestino, se incautó tres aeronaves operativas -matrículas PT-RIX, PR-CRM y una aeronave siniestrada-, así como más de 400 galones de combustible tipo Turbo Jet. Esta infraestructura era empleada por organizaciones vinculadas al narcotráfico para el tráfico ilícito transnacional de cocaína.

La intervención fue desarrollada por patrullas integradas del Ejército del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional, en el marco del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N.° 139-2025-PCM en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla.

“El Estado está presente y actúa con determinación en la frontera amazónica. Nuestro Comando Operacional de la Amazonía integra en sus operaciones capacidades terrestres, aéreas y policiales en el Comando Unificado Puma cerrando espacios al narcotráfico y garantizando control efectivo del territorio”, expresó el general Briceño.

Y agregó: “Nuestra misión es restablecer el orden interno con presencia sostenida, inteligencia validada y operaciones de precisión. No permitiremos que estructuras ilícitas utilicen nuestra Amazonía como plataforma criminal. La frontera es soberanía y la soberanía se ejerce”.

Esta operación constituye la tercera acción emblemática del Comando Unificado Puma, una estructura conjunta creada para liderar el empleo integrado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo el liderazgo del Comando Operacional de la Amazonía, en la frontera, con el propósito de restablecer el orden interno, neutralizar grupos armados organizados residuales y desarticular economías ilícitas que amenazan la soberanía nacional.

Como se sabe, este comando opera bajo los lineamientos del sector Defensa, en conducción conjunta, ejerciendo control del espacio terrestre, fluvial y aéreo, y articulando inteligencia operativa, interdicción, patrullajes sostenidos y acciones de precisión.

Su activación representa una decisión estratégica del Estado orientada a consolidar el dominio efectivo en zonas críticas de frontera y cerrar corredores logísticos del narcotráfico.

En el eje Putumayo, las operaciones han permitido la incautación de 187,136 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como diverso material logístico valorizado en más de 3.6 millones de dólares, afectando de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales.

En el lugar también se hallaron más de 20 envases de plástico que fueron llenados con combustible, que es un insumo químico fiscalizado y registró un peso total de 1225 kilogramos.

La detección de estos elementos por parte de las fuerzas del orden peruanas fue posible gracias a un trabajo de inteligencia e intercambio de información con la Policía Federal de Brasil, que permitió hacer seguimiento a una organización criminal que tenía planeado enviar droga hacia dicho país, confirmaron anoche fuentes del Ministerio del Interior.