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Sociedad

Buscan a joven de 20 años que fue a pescar y terminó siendo arrastrado por el río Llapay en Yauyos

El desaparecido cayó al agua tras tropezar entre rocas. Hasta ahora, solo se ha hallado su mochila. Las labores se complican por el acceso limitado a la zona y las malas condiciones climáticas.

Jean Pieer Tapia Misayauri, de 20 años, desapareció el 12 de marzo en el río Llapay, Laraos, mientras pescaba con amigos. Su familia solicita ayuda para encontrarlo, tras perder el rastro en la fuerte corriente.
Jean Pieer Tapia Misayauri, de 20 años, desapareció el 12 de marzo en el río Llapay, Laraos, mientras pescaba con amigos. Su familia solicita ayuda para encontrarlo, tras perder el rastro en la fuerte corriente. | composición LR

Jean Pieer Tapia Misayauri, de 20 años, desapareció el jueves 12 de marzo mientras pescaba con tres amigos en el caudaloso río Llapay, ubicado en el distrito de Laraos, provincia de Yauyos, en Lima.

Según relató su familia a este medio, el joven había solicitado permiso a su madre para realizar esta salida, asegurando que sería su último viaje antes de regresar a Lima y retomar sus estudios de ingeniería de sistemas en la UTP.

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El incidente ocurrió cuando Tapia y sus acompañantes lograron atrapar algunos ejemplares y, al intentar moverse entre las rocas, tropezó y cayó al agua. La fuerte corriente lo arrastró, y hasta el momento no se ha encontrado rastro de él, ni ropa ni pertenencias, salvo su mochila, que fue hallada cerca del lugar del accidente.

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Clima complica rescate

La familia de Jean Pieer, residentes de Marcatuna, en el distrito de Huachac, provincia de Chupaca (Junín), ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades locales.

Paralelamente, los familiares se han organizado junto con pobladores del anexo y de los distritos cercanos, como Alis y Vitis, para coordinar la búsqueda en la zona. La policía local colabora, pero la accesibilidad del lugar, sumada a la falta de señal y a las lluvias, dificultan la operación. “Ni tenemos alguna idea de dónde pudo haber caído”, afirmó su prima.

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Apariencia y pedido a la acción

Jean Pieer es delgado, mide aproximadamente 1,73 metros de estatura y tiene una cicatriz visible en el pómulo derecho, rasgos que podrían ayudar a su identificación. La última vez que lo vieron, vestía una casaca negra, jean y zapatillas blancas. 

“Es alto, ágil y tiene fuerza; por eso nos sorprende que la corriente se lo haya llevado así. Estamos esperando alguna respuesta y no hay registro de él”, lamentó su pariente. Sus allegados hacen un llamado urgente a brigadas de rescate, pobladores y cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.

Quienes puedan brindar datos sobre su ubicación pueden comunicarse al número 931 934 625. La familia continúa coordinando la búsqueda y pide difusión amplia para aumentar las posibilidades de hallarlo con vida.

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