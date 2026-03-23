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Iquitos: intervienen a dos jóvenes con armas artesanales tras pelea entre barristas

Los vecinos manifestaron que implicados también se enfrentaron con objetos contundentes. Un morador quedó herido.

Los intervenidos fueron identificados como Segundo Pizango y Josué Isuiza. Foto: Cortesía
Los intervenidos fueron identificados como Segundo Pizango y Josué Isuiza. Foto: Cortesía

Un enfrentamiento registrado en el sector de Orquídeas, en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, terminó con dos personas detenidas. Los vecinos manifestaron que, al escuchar detonaciones de pirotécnicos y gritos protagonizados por presuntos barristas por varias cuadras, se vieron obligados a no salir de sus viviendas, cerrar bien sus puertas y ventanas, y pedir ayuda ante lo que describieron como una lluvia de bloques de cemento y proyectiles de armas artesanales.

Tras lo ocurrido, los pobladores llamaron a las autoridades y, en la llegada de los serenos de San Juan, lograron la intervención de dos de los presuntos implicados en plena flagrancia. Ellos fueron identificados como Segundo Jesús Pizango Pizango (21) y Josué Isuiza Huaycama (22).

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Según información de los agentes, los intervenidos, ambos acusados portaban armas artesanales conocidas como "tramperas" o "escopetines", las cuales habrían sido empleadas durante el enfrentamiento para atacar a la presunta barra del equipo rival.

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Enfrentamientos entre barristas dejaron un herido

En el lugar, un vecino, cuya identidad se mantiene en reserva, resultó con lesiones leves al quedar atrapado en medio del enfrentamiento, por lo que fue trasladado al centro de salud. Los detenidos, junto con las armas artesanales incautadas, fueron puestos a disposición de la comisaría 9 de Octubre. Ambos podrían afrontar cargos por los presuntos delitos de disturbios y tenencia ilegal de armas.

Finalmente, los residentes de la calle Orquídeas denunciaron que estos actos de vandalismo de supuestos hinchas se vienen registrando de manera recurrente, por lo que solicitan mayor presencia de las autoridades. "No es la primera vez que esto pasa, pero ahora usan armas hechizas para enfrentarse", expresó una vecina.

 

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