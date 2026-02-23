HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Valentino Palacios abandona podcast en vivo tras denuncia por agresión en Ventanilla

La salida abrupta del influencer Valentino del set de “No tenemos filtro” ocurrió en medio de mensajes que aludían a la denuncia presentada en su contra.

Valentino abandona set de “No tenemos filtro”, tras denuncia por agresión.
Valentino abandona set de “No tenemos filtro”, tras denuncia por agresión. | Foto: composición LR/ YouTube

La denuncia presentada por los familiares de Zamira Grados, una joven que acusó al tiktoker Valentino Palacios tuvo una reacción casi inmediata del creador de contenido. Minutos después de que el caso se expusiera públicamente en el programa de YouTube Q’ Bochinche, el influencer apareció en su propio canal, pero su participación duró apenas unos instantes y terminó abandonando de forma inesperada el set.

El episodio ocurrió durante la emisión del programa de streaming “No tenemos filtro”, donde Palacios se presentó junto a sus compañeros para comentar hechos personales del fin de semana. En un inicio, el influencer habló sobre sus planes por su cumpleaños y se refirió a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Gino Asereto, aclarando que solo mencionó que alguien le agradaba y que la asociación surgió a raíz de bromas que, según dijo, aprovechó para generar visualizaciones.

PUEDES VER: Denuncian a tiktoker Valentino Palacios por empujar a joven y presuntamente provocarle fractura en el pie: “Tiene 2 huesos rotos”

lr.pe

Valentino muestra incomodidad por comentarios en redes

No obstante, el tono del programa cambió cuando comenzaron a aparecer mensajes que lo señalaban como agresor y hacían referencia directa a una denuncia en su contra. Palacios reconoció sentirse incómodo por los comentarios y se le vio concentrado leyendo su celular, mientras sus compañeros intentaban desviar la conversación hacia otros temas.

En un breve momento, el tiktoker expresó su desconcierto con un breve “no entiendo”. Minutos después se refirió nuevamente a las acusaciones, y afirmó que lo estaban señalando injustamente. “Quieren hacerme quedar mal, pero yo tengo las imágenes de las cámaras de seguridad”, afirmó durante la transmisión.

PUEDES VER: Valentino reaparece tras comunicado de Gino Assereto por broma sobre supuesto romance: "Soy la negada del Perú"

lr.pe

Durante su intervención final, Palacios manifestó: “Yo no quería hablar de eso, pero como ya lo hicieron público, por eso estoy muda, nublada”, señaló, en referencia a su incomodidad por la situación.

Mientras sus compañeros continuaban con el programa, el joven se paró y retiró del set sin ninguna explicación. Uno de los conductores explicó que su salida respondió a un momento de inestabilidad emocional, motivo por el cual decidió no continuar frente a cámaras.

“Valentino está un poco incómodo con lo que está pasando. Es un tema delicado. Desde acá lo respaldamos al 100%. Te mandamos un abrazo”.

Familiares de joven denuncian a Valentino Palacios por agresión

Diana Peniche, tía de Zamira Grados, joven agredida a la salida de una discoteca en Ventanilla, indicó que el hecho ocurrió el 14 de febrero alrededor de las 3.40 de la madrugada, cuando su sobrina se retiraba del local Iguana junto a su prima. En un audio grabado, la víctima relató que sufrió arañones en el cuello y un fuerte golpe en el tobillo, que le provocó la fractura. Como consecuencia, permanece hospitalizada desde hace una semana y hoy le realizarán una intervención quirúrgica, para luego iniciar un proceso de terapia para su recuperación.

