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Vendedor de helados fue asesinado frente a su menor hija mientras trabajaba en Villa María del Triunfo

Los agresores huyeron por un cerro cercano, mientras la Policía Nacional del Perú investiga si la víctima había sido extorsionada anteriormente.

La víctima fue asesinada mientras trabajaba en los exteriores de su hogar
La víctima fue asesinada mientras trabajaba en los exteriores de su hogar | Composición LR | América Noticias

Giancarlos Vicente Flores (32), quien se dedicaba a la venta de helados, fue ultimado a tiros frente a una de sus hijas menores mientras trabajaba en los alrededores de su vivienda, ubicada en el jirón Paruro, en Villa María del Triunfo.

El occiso, originario de Cañete, era el principal sostén económico de su hogar, en el que vivían sus dos hijas, de 12 y 16 años, además de sus dos sobrinos. De acuerdo con los testigos del asalto, los agresores llegaron con los rostros cubiertos desde un cerro cercano y dispararon contra el hombre, quien era conocido en la zona de Nueva Esperanza.

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Asesinos se dan a la fuga

Como resultado del tiroteo, un vecino también resultó herido y fue trasladado de urgencia al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que los criminales huyeron por la parte alta del cerro que rodea la zona después de cometer el crimen.

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Las autoridades no descartan que el asesinato esté vinculado con actividades de sicariato o ajuste de cuentas. A pesar de los operativos realizados en la zona, aún no se ha localizado a los responsables.

Por su parte, los familiares de la víctima decidieron no emitir declaraciones, ya que desconocen si Vicente Flores era objeto de extorsión. El cuerpo del microempresario fue trasladado a la morgue central de Lima tras la llegada de los representantes del Ministerio Público.

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