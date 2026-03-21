La víctima fue asesinada mientras trabajaba en los exteriores de su hogar | Composición LR | América Noticias

La víctima fue asesinada mientras trabajaba en los exteriores de su hogar | Composición LR | América Noticias

Giancarlos Vicente Flores (32), quien se dedicaba a la venta de helados, fue ultimado a tiros frente a una de sus hijas menores mientras trabajaba en los alrededores de su vivienda, ubicada en el jirón Paruro, en Villa María del Triunfo.

El occiso, originario de Cañete, era el principal sostén económico de su hogar, en el que vivían sus dos hijas, de 12 y 16 años, además de sus dos sobrinos. De acuerdo con los testigos del asalto, los agresores llegaron con los rostros cubiertos desde un cerro cercano y dispararon contra el hombre, quien era conocido en la zona de Nueva Esperanza.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Asesinos se dan a la fuga

Como resultado del tiroteo, un vecino también resultó herido y fue trasladado de urgencia al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que los criminales huyeron por la parte alta del cerro que rodea la zona después de cometer el crimen.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Las autoridades no descartan que el asesinato esté vinculado con actividades de sicariato o ajuste de cuentas. A pesar de los operativos realizados en la zona, aún no se ha localizado a los responsables.

Por su parte, los familiares de la víctima decidieron no emitir declaraciones, ya que desconocen si Vicente Flores era objeto de extorsión. El cuerpo del microempresario fue trasladado a la morgue central de Lima tras la llegada de los representantes del Ministerio Público.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.