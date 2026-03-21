Golpe al hampa: Van 249 organizaciones criminales desarticuladas

Dos de los presuntos integrantes de Los Injertos de La Perla.

Dos de los presuntos integrantes de Los Injertos de La Perla.

En los últimos tres años las autoridades policiales y fiscales han desarticulado 249 organizaciones criminales, consideradas como uno de los principales agentes perturbadores del orden público y responsables de un gran número de homicidios, masacres, desplazamientos forzados, extorsiones, actos de reclutamiento de menores, amenazas, además de otros delitos.

Así lo dio a conocer el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

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Reveló que todos esos delitos se dan en razón de que estas redes se encuentran en la permanente búsqueda de control de territorios y de aquellos mercados ilegales de alta rentabilidad.

VAN 594 SENTENCIAS

El fiscal Chávez Cotrina explicó que desde el 2023 hasta el 20 de marzo de 2026, las fiscalías especializadas contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de todo el país han logrado obtener un total de 594 sentencias condenatorias por delitos vinculados a organizaciones criminales.

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El coordinador nacional de las Fecor destacó que dichas resoluciones judiciales son producto de rigurosas investigaciones fiscales que han permitido sentenciar, con penas efectivas, a 1.504 personas en dicho periodo.

De acuerdo con información estadística de las Fecor, se obtuvo 258 sentencias condenatorias en los distritos fiscales de Lima y 336 en los otros distritos fiscales del país. Así, durante el año 2023 se logró condenar a un total de 181 imputados; en el año 2024, a 235; en el año 2025, a 171; y en lo que va del año 2026, a 7 personas.

“UN COMPROMISO FIRME”

Chávez Cotrina destacó también que desde el año 2023 hasta el 20 de marzo de 2026 se ha ejecutado diversas medidas limitativas de derechos: detenciones preliminares, allanamientos, descerrajes e incautaciones de bienes, como parte del desarrollo de las investigaciones fiscales.

“Estas acciones permiten identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, a fin de desarticularlas y detener a sus miembros. También nos permite averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, así como indicar las fuentes de financiamiento de las diversas organizaciones delictivas”, explicó el fiscal superior.

“Nuestros fiscales tienen un compromiso firme con la ciudadanía. Su trabajo viene logrando resultados efectivos, incluso en medio de serias dificultades económicas. Esperemos, en el más breve plazo, lograr contar con los recursos necesarios para optimizar ese trabajo y obtener mejores resultados a favor de la seguridad ciudadana”, finalizó el fiscal coordinador.

CAEN LOS INJERTOS

La madrugada de este sábado 21 de marzo, las autoridades desarticularon a Los Injertos de La Perla y detuvieron a siete de sus presuntos integrantes en ocho allanamientos que se realizaron en Lima y el Callao.

La operación fue ejecutada por disposición del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao por los delitos de banda criminal, extorsión, cobro de cupos y tenencia ilegal de armas de fuego.

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La Policía informó que los detenidos son Javier Alfredo Cosido Benavides, alias chato Javier, Junior Brando Dávila Murayari, alias Topo, Carlos Alexis Valdivia Cortéz, alias Alexis, quien, según los investigadores, sería el cabecilla.

También, Juan Arnulfo Ávila Rojas, alias Bogote, Patrick Maximiliano Rojas Díaz, alias Patrick, Sergio Mas Maldonado Icaza, alias Paleta y Jhonny Armando Escudero León, alias Jhonny.

Al ser intervenidos algunos de ellos consideraron su detención como injusta y arbitraria. Durante el allanamiento se incautaron 15 celulares, 17 municiones calibre 9 milímetros, dos cuadernos con anotaciones, 2 mil 189 soles, dos mototaxi, cinco tarjetas de crédito, seis citaciones del Ministerio Público, dos granadas tipo piña, tres automóviles, dos tarjetas débito BCP y prendas policiales.

Según las investigaciones, la organización operaba desde julio de 2025, enfocando sus actividades principalmente en empresas de transporte menor y pequeños negocios. La banda exigía pagos diarios de entre dos y cinco soles a conductores de mototaxis.