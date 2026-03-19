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Tacna: hallan restos humanos dentro de descampado de mercado de frutas

Cuerpo estaba momificado y sería de un varón. Terreno le pertenece al Ejército que lo alquila a comerciantes en la entrada norte de la ciudad.

Un equipo de Cultura deberá determinar la antigüedad de los restos. Foto: Liz Ferrer - La República.
Un equipo de Cultura deberá determinar la antigüedad de los restos. Foto: Liz Ferrer - La República.

La mañana del jueves 19 de marzo se encontró un cadáver dentro de un descampado del mercado de frutas La Explanada, en el ingreso norte de la ciudad de Tacna. El terreno pertenece al Ejército Peruano que lo alquila a los comerciantes desde el año pasado.

Los vendedores señalaron que algunas veces se dejan desmontes en la zona, por lo que no se sabe si el cuerpo fue enterrado ahí o llegó a través de descarga de desmontes.

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El coronel PNP César Becerra, jefe de la División de Investigación Criminal, relató que el cuerpo podría pertenecer a un varón y su estado era casi de momificación, por lo cual se presume que su antigüedad es de varios años atrás. El mando policial detalló que se halló una especie de cajón.

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Cultura también será parte de las pesquisas

La Policía y la Fiscalía no pudieron realizar el levantamiento del cadáver debido a las condiciones en que se encontraba. Por ello, se llamó al antropólogo forense de la Dirección Regional de Cultura para descartar o confirmar si se trata de un entierro antiguo.

La Policía Nacional se quedó al resguardo del cuerpo hasta que la Dirección de Cultura interviniera en el levantamiento, lo cual podría ocurrir en horas de la tarde.

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