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Policía dispara y detiene a un menor de edad que lo habría amenazado con un arma al negarse a ser intervenido en La Perla

La policía halló un arma, un casquillo y manchas de sangre en la escena. La investigación se centra en la tenencia ilegal de armas, y la escena fue captada por las cámaras de seguridad.

Un adolescente de 17 años fue detenido tras un incidente con un policía que resultó en un disparo en su antebrazo derecho.
Un adolescente de 17 años fue detenido tras un incidente con un policía que resultó en un disparo en su antebrazo derecho. | Foto:difusión

Un adolescente de 17 años, identificado solo por sus iniciales J.J.R.G., fue detenido la tarde del 19 de marzo de 2026 en La Perla (Callao) tras un incidente con un efectivo policial durante una intervención en la intersección de jirón Brasil con jirón Cahuide, según reportes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:10 y terminó con el menor herido en el antebrazo derecho por un disparo, además del hallazgo de un arma de fuego, un casquillo y manchas de sangre en la zona. El adolescente fue auxiliado y trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, en Bellavista.

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Intervención policial en La Perla termina en balacera: herido era menor de edad

De acuerdo con la información difundida por la comisaría del sector, un agente que realizaba labores propias de su función observó a tres sujetos en actitud sospechosa desplazándose en una moto eléctrica negra. Al notar la presencia policial, dos de ellos huyeron y uno quedó en el lugar para ser intervenido.

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La versión policial indica que el intervenido se negó a identificarse y opuso resistencia. En ese momento, habría sacado un arma de fuego desde la cintura, por lo que el agente respondió con un disparo para proteger su integridad y la de las personas cercanas, alcanzándolo en el brazo derecho.

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Cámaras de seguridad servirán para las investigaciones

Tras el incidente, la zona fue acordonada y se comunicó el caso a las autoridades correspondientes. En la escena, la Policía reportó el hallazgo de un arma de fuego presuntamente vinculada al intervenido, además de un casquillo y rastros de sangre, elementos que quedaron como parte de las diligencias. La intervención fue captada por las cámaras de seguridad.

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