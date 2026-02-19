HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

José María Balcázar es el nuevo presidente: ¿Y ahora? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Así fue la Operación Amatista que permitió incautar casi 2.5 toneladas de cocaína

Agentes de la Dirandro, Marina de Guerra del Perú y de la Policía de Ecuador, interceptaron un yate en aguas internacionales que transportaba el cargamento de droga cotizado en 17 millones de dólares. Hay tres ecuatorianos detenidos que son investigadores para establecer sus nexos con mafias extranjeras.

Cargamento de droga incautado en altamar, en una operación conjunta de Perú y Ecuador.
Cargamento de droga incautado en altamar, en una operación conjunta de Perú y Ecuador.

Casi dos toneladas y media de cocaína fueron halladas en el interior de un yate con tres motores fuera de borda, durante la operación conjunta ‘Amatista’, ejecutada en aguas internacionales por autoridades de Perú y Ecuador.

Únete a nuestro canal de política y economía

El cargamento de droga, cotizado en 17 millones de dólares, fue descubierto en una ruta con proyección internacional (destino final aún bajo investigación).

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Son 2 mil 470 kilos de cocaína que tenían hasta tres marcas o logotipos.

larepublica.pe

El Sistema de Inteligencia e Investigación (SIU-Perú) había alertado al personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la María de Guerra del Perú y a la Policía Nacional de Ecuador sobre el desplazamiento de un yate sospechoso.

PUEDES VER: Loreto: Incautan 3 avionetas y desmantelan un aeródromo clandestino del narcotráfico

lr.pe

Según la información, se trataba de ‘ladrillos’ o paquetes con contenido sospechoso que estaban ocultos en 106 sacos de polietileno en las cámaras frigoríficas de la nave.

Tras un allanamiento se descubrió la carga ilegal en el interior de la embarcación. Del hallazgo fue partícipe un can que olfateó la droga en donde la tripulación guardaba alimentos.

Acorralados, sin ninguna posibilidad de escapar en alta mar, fueron detenidos los ecuatorianos Ramón Alfredo Catuto Tomala (40), Enrique Manuel Mero Mero (49) y Martínez Liborio Serrano Chiquito, de 65 años.

Las autoridades, tanto de Perú como de Ecuador, no han revelado aún el destino de la droga ni el lugar de donde fue embarcada. “Hay información que se mantendrá en reserva mientras avanza el proceso investigativo”, reveló una fuente de La República.

larepublica.pe

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado de Ecuador para la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y asociación ilícita.

Esta incautación representa un golpe directo a las economías criminales vinculadas al narcotráfico transnacional. La operación refuerza la cooperación bilateral Ecuador-Perú en el combate al tráfico de drogas en el Pacífico y debilita la cadena logística de organizaciones que usan el mar para mover grandes cargamentos.

La Policía Nacional y el Bloque de Seguridad continúan con operativos marítimos y terrestres en zonas de frontera y rutas críticas. “Se está retirando del mercado aproximadamente 24,7 millones de dosis”, dijo un oficial de la Dirandro.

Aparte del cargamento de droga incautado se decomisaron 3 teléfonos celulares, un teléfono satelital marca Inmarsat y el yate.

Sobre los detenidos que informó que Ramón Catuto Tomala fue detenido en el 2019 y que voluntariamente solicitó retornar a Ecuador para terminar que cumplir la pena impuesta en Costa Rica donde fue detenido por narcotráfico.

PUEDES VER: El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

lr.pe

Él fue sentenciado a 08 años de prisión por el Tribunal del Segundo Circuito de la Zona Sur, Sede Golfito, en fecha 21 de febrero de 2019, por haber cometido el delito “Transporte y Posesión de Drogas de Uso no Autorizado para el Tráfico Internacional”.

 Entonces tenía una hija menor de edad, producto del vínculo de pareja con L.L.R., residentes en Ecuador.   

larepublica.pe

Sobre Manuel Mero se sabe que es dueño de una empresa especializada en fabricación de puertas y ventanas de metal y sus marcos (incluso enrollables), postigos(puertas) y portales, balcones, escaleras, rejas, tabiques de metal para fijar al suelo, etcétera. En cuanto a Martínez Serrano no se tiene antecedentes.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Notas relacionadas
Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

LEER MÁS
Loreto: Incautan 3 avionetas y desmantelan un aeródromo clandestino del narcotráfico

Loreto: Incautan 3 avionetas y desmantelan un aeródromo clandestino del narcotráfico

LEER MÁS
El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

LEER MÁS
José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

LEER MÁS
José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases

Con solo 14 años, adolescente de Huánuco se convirtió en el postulante más joven del examen de admisión de la UNI 2026-I

Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

Política

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

Claudia Sheinbaum tras elección de Balcázar: Perú debe dar el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

Claudia Sheinbaum tras elección de Balcázar: Perú debe dar el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025