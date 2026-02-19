Así fue la Operación Amatista que permitió incautar casi 2.5 toneladas de cocaína

Cargamento de droga incautado en altamar, en una operación conjunta de Perú y Ecuador.

Casi dos toneladas y media de cocaína fueron halladas en el interior de un yate con tres motores fuera de borda, durante la operación conjunta ‘Amatista’, ejecutada en aguas internacionales por autoridades de Perú y Ecuador.

El cargamento de droga, cotizado en 17 millones de dólares, fue descubierto en una ruta con proyección internacional (destino final aún bajo investigación).

Son 2 mil 470 kilos de cocaína que tenían hasta tres marcas o logotipos.

El Sistema de Inteligencia e Investigación (SIU-Perú) había alertado al personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la María de Guerra del Perú y a la Policía Nacional de Ecuador sobre el desplazamiento de un yate sospechoso.

Según la información, se trataba de ‘ladrillos’ o paquetes con contenido sospechoso que estaban ocultos en 106 sacos de polietileno en las cámaras frigoríficas de la nave.

Tras un allanamiento se descubrió la carga ilegal en el interior de la embarcación. Del hallazgo fue partícipe un can que olfateó la droga en donde la tripulación guardaba alimentos.

Acorralados, sin ninguna posibilidad de escapar en alta mar, fueron detenidos los ecuatorianos Ramón Alfredo Catuto Tomala (40), Enrique Manuel Mero Mero (49) y Martínez Liborio Serrano Chiquito, de 65 años.

Las autoridades, tanto de Perú como de Ecuador, no han revelado aún el destino de la droga ni el lugar de donde fue embarcada. “Hay información que se mantendrá en reserva mientras avanza el proceso investigativo”, reveló una fuente de La República.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado de Ecuador para la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y asociación ilícita.

Esta incautación representa un golpe directo a las economías criminales vinculadas al narcotráfico transnacional. La operación refuerza la cooperación bilateral Ecuador-Perú en el combate al tráfico de drogas en el Pacífico y debilita la cadena logística de organizaciones que usan el mar para mover grandes cargamentos.

La Policía Nacional y el Bloque de Seguridad continúan con operativos marítimos y terrestres en zonas de frontera y rutas críticas. “Se está retirando del mercado aproximadamente 24,7 millones de dosis”, dijo un oficial de la Dirandro.

Aparte del cargamento de droga incautado se decomisaron 3 teléfonos celulares, un teléfono satelital marca Inmarsat y el yate.

Sobre los detenidos que informó que Ramón Catuto Tomala fue detenido en el 2019 y que voluntariamente solicitó retornar a Ecuador para terminar que cumplir la pena impuesta en Costa Rica donde fue detenido por narcotráfico.

Él fue sentenciado a 08 años de prisión por el Tribunal del Segundo Circuito de la Zona Sur, Sede Golfito, en fecha 21 de febrero de 2019, por haber cometido el delito “Transporte y Posesión de Drogas de Uso no Autorizado para el Tráfico Internacional”.

Entonces tenía una hija menor de edad, producto del vínculo de pareja con L.L.R., residentes en Ecuador.

Sobre Manuel Mero se sabe que es dueño de una empresa especializada en fabricación de puertas y ventanas de metal y sus marcos (incluso enrollables), postigos(puertas) y portales, balcones, escaleras, rejas, tabiques de metal para fijar al suelo, etcétera. En cuanto a Martínez Serrano no se tiene antecedentes.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.