Sociedad

Droga con GPS en contenedor, nueva modalidad descubierta en Perú

La policía descubrió la técnica cuando un contenedor retornó al puerto de Paita tras un intento fallido de entrega en Alemania. En Ica fue interceptado un furgón con casi media tonelada de cocaína. Hay cuatro detenidos.

Cocaína hallada en un contenedor, en el puerto de Paita
Cocaína hallada en un contenedor, en el puerto de Paita

Los narcotraficantes en Perú idearon una nueva modalidad para enviar cocaína fuera de nuestras fronteras: ‘preñar’ contenedores conteniendo alijos de droga que, mediante un sistema de posicionamiento (GPS) que funciona con energía solar, pueden ser seguidos desde su puerto de embarque hasta su destino.

Así fue como agentes de la Dirandro interceptaron 18 kilos de cocaína, camuflados en un contenedor que retornó al puerto de Paita tras un intento fallido de entrega en el exterior.

Este golpe contra el crimen organizado transnacional se dio al interior de un contenedor refrigerado, en dicho terminal portuario de Piura.

larepublica.pe

La operación policial se produjo luego que un can antidrogas alertara del contenido del contenedor. Al ingresar, los agentes hallaron la droga camuflada en el piso, debajo de placas metálicas.

Tras realizar las pruebas correspondientes se determinó que se trataba de alcaloide de cocaína, repartido en 16 bloques tipo ladrillo. El cargamento fue puesto a disposición del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas PNP de Piura (Depotad) para que continúen las diligencias.

Según informó el general PNP Leiby Huamán, Director Antidrogas, el cargamento tendría como destino Alemania; sin embargo, un error en la recepción provocó que la mercadería ilegal regresara al puerto de origen.

Durante la inspección se halló también el dispositivo GPS, utilizado por la red de narcotráfico para monitorear el cargamento desde que salió del Perú e ingresó a Europa.

Esta operación representa una afectación económica directa de 120 mil euros contra las arcas de las organizaciones criminales.

Casi media tonelada de cocaína

Entre tanto, miembros de la fiscalía y PNP desarticularon una red de narcotráfico y decomisan más de 444 kilos de clorhidrato de cocaína en Ica.

Se trata de la organización criminal denominada ‘Taral’. El operativo fue ejecutado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho, con participación del Área Antidrogas de Ica y el apoyo del Departamento de Búsqueda.

El procedimiento se llevó a cabo en la Carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Marcona, provincia de Nasca.

Las autoridades intervinieron un furgón que transportaba la droga oculta en compartimentos acondicionados en el techo de la carrocería. El vehículo era conducido por J.O.N., quien iba acompañado por J.C.C.G.

Asimismo, fue intervenido otro vehículo que cumplía el rol de liebre” o seguridad, conducido por M.M.P., mientras que D.E.A.C., iba como copiloto.

Aparte de los dos vehículos se incautó seis teléfonos celulares y 430 paquetes de droga tipo ‘ladrillo’.

