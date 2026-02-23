HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Capturan a Rubén Jaramillo, alias 'Rolex', el narco colombiano que la DEA buscaba por enviar drogas a Ecuador y Perú

El implicado enfrenta requerimientos de un tribunal en Ohio, EE.UU., por cargos de conspiración y tráfico de drogas.

El narco colombiano había utilizado antes la identidad falsa de Rubén Darío Castro Gómez.
El narco colombiano había utilizado antes la identidad falsa de Rubén Darío Castro Gómez. | El Colombiano

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía y la DEA, capturó en Cali, Valle del Cauca, a Rubén Darío Jaramillo Pinto, alias “Cucho” o “Rolex”. Las autoridades identifican a este hombre como un presunto articulador de una red de narcotráfico con alcance regional. Actualmente, el detenido permanece a disposición del área de asuntos internacionales bajo custodia, a la espera de que los trámites judiciales para su extradición concluyan de forma oficial.

El implicado enfrenta requerimientos de un tribunal en Ohio, EE.UU., por cargos de conspiración y tráfico de drogas, además de una notificación roja de Interpol emitida por Perú debido a un expediente de 2006. Según las investigaciones, el arrestado coordinó el envío de narcóticos hacia territorio estadounidense con un enfoque especial en la región del Pacífico. Este operativo desarticula un eslabón clave en el tráfico transnacional de sustancias ilícitas entre el sur del continente y Norteamérica.

lr.pe

¿Quién es Rubén Jaramillo?

Se trata de un narcotraficante de alto nivel, según la Policía colombiana. Su función principal fue la de enlace internacional entre estructuras criminales de Colombia, Ecuador y Perú. Dentro de esta cadena logística, Jaramillo destacó como un articulador clave para el movimiento de cargamentos de cocaína y la coordinación operativa entre organizaciones de diversos países.

El sujeto utilizó la identidad falsa de Rubén Darío Castro Gómez. Bajo este nombre, el sistema de justicia ecuatoriano le abrió procesos por los delitos de estafa y extorsión. Además, reportes periodísticos vinculan el alias “Rolex” con las marcas de identificación que el sospechoso empleó para sus alijos y envíos de droga.

Así operaba en Ecuador y Perú

Las autoridades colombianas identificaron que alias "Rolex" coordinaba el transporte terrestre de cocaína hacia ambos países sudamericanos a través de vehículos equipados con compartimentos ocultos o "caletas". En Colombia, este flujo logístico mantenía un vínculo directo con el Frente Dagoberto Ramos, una subestructura de las disidencias que servía como el eslabón principal para la producción y el abastecimiento de la mercancía en la cadena criminal.

Tras la llegada del cargamento a Ecuador, el esquema de narcotráfico continuaba por vía marítima mediante el uso de lanchas rápidas tipo "Go Fast" con destino hacia los Estados Unidos. En esta fase, la red contaba con la presunta articulación de Los Lobos, una organización ecuatoriana bajo sanciones de la OFAC desde 2024, la cual facilitaba la salida de los estupefacientes desde la costa.

En el caso de Perú, los antecedentes de Jaramillo se remontan a un expediente de 2006 sobre envíos internacionales por encomienda y el uso de un inmueble en Lima como centro de acopio. Dentro de este engranaje regional, las investigaciones lo señalan como el nexo con Los Pulpos, grupo que integraba la red transnacional para conectar las operaciones entre varias naciones.

