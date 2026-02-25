HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

‘Los Garkas del Crimen’, una banda criminal que planificó extorsiones desde una barbería

Según la Policía, desde ese lugar de Ventanilla coordinaron ataques extorsivos contra choferes de empresas de transporte del cono norte de Lima. Se les incautó armas de fuego, droga y celulares. Cabecilla logró escapar pero autoridades detuvieron a su progenitora.

Los Garkas del Crimen cayeron con armas de fuego, celulares y droga.
Los Garkas del Crimen cayeron con armas de fuego, celulares y droga.

El ataque a balazos contra un chofer de la empresa de transportes y servicios Sagrado Corazón de Collique S.A. (Etssacocsa), fue perpetrado a plena luz del día, en el distrito de Comas. Hesen Yunder Ávila Cueva (59) fue herido por un hombre que se hizo pasar como pasajero. La República conoció detalles inéditos del caso.

Este atentado extorsivo y otros delitos agravados cometidos en el cono norte de Lima habrían sido planificados en una barbería ubicada en Ventanilla.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según la Policía, el cabecilla principal, cuya identidad se mantiene bajo reserva, inició labores de inteligencia para establecer las rutinas de los conductores y descifrar su comportamiento en la ruta y en las cocheras.

“Durante meses realizaron un estudio pormenorizado: entradas, salidas, manejo de los dineros al interior de las empresas y las fechas clave para dar los golpes”, describió el general Víctor Revoredo, tras participar en la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Garkas del Crimen’.

Banda 'La Nueva Federación' asesinó a dos transportistas en el Cercado de Lima

Explicó que una vez producido el atentado contra el conductor de la empresa Sagrado Corazón de Collique, ocurrido ayer a las 18.00 horas, se desplegó un operativo de identificación ubicación y captura de los autores de este hecho criminal

Así lograron tener conocimiento que una barbería de Ventanilla estaría siendo utilizada como base criminal para planear, organizar atentados extorsivos contra empresas de transportes o realizar videos intimidatorios amenazando a las víctimas de extorsión.

Anoche los agentes de la Dirección de Investigación Criminal incursionaron en la barbería ´The Forty’ ubicada en la aveni9da Néstor Gambeta, paradero Centro.

Fueron detenidos Euner Hermosilla Santillán (22) alias Siberiano, Elías Yare Velásquez Astudillo (19) alias Vikingo, Francis Ochoa Periche (21) alias Negro y Sofía Amelia Valdarrago Capcha (43) alias Veterana, quien sería la madre del cabecilla.

Revoredo confirmó que los integrante de esta banda criminal estarían inmersos en extorsión, sicariato, contra el patrimonio -robo agravado- en los diversos distrito del cono norte de Lima y Ventanilla,  teniendo como base criminal el lugar de la intervención donde planean sus violentos ilícitos penales.

Planes de gobierno carecen de propuestas y presupuesto para enfrentar violencia y la trata

Se les decomisó tres pistolas, una réplica de revólver, una réplica de pistola, 23 municiones, cinco celulares, dos balanzas, una laptop, 97 envoltorios de pasta básica de cocaína, una bolsa con marihuana entre otras pruebas.

Las reuniones para diseñar los delitos se realizaron en la barbería. Los ‘cerebros’ sabían desde un principio que tendrían en sus manos altas sumas de dinero y no podían fallar en el intento.

Análisis telefónicos pondrían en evidencia que, incluso, algunos ataques extorsivos se aplazaron por circunstancias desconocidas.

Los investigadores también están en la búsqueda de información para determinar si consiguieron el nexo de malos policías para que informaran de todos los movimientos del sector a través de celulares, evitando la llegada de uniformados o de cualquier persona que pudiera alertar sobre lo que iba a ocurrir durante los ataques extorsivos.

