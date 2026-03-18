Francis Allison recuerda que Magdalena usó armas no letales en el 2016 y afirma: “No reducirán los índices de robo ni extorsión”

Francis Allison afirma que armas no letales solo sirven para proteger al sereno. | Foto: composición LR / Canal N

Francis Allison afirma que armas no letales solo sirven para proteger al sereno. | Foto: composición LR / Canal N

Mediante la Resolución Ministerial N° 0323-2026-IN, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, el Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas de los medios de defensa que podrá emplear el personal de Serenazgo municipal en todo el país.

Tras conocerse la medida, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, se pronunció y recordó que su distrito fue el primero en el Perú en adquirir y utilizar armas no letales en el año 2016 e informó sobre los alcances reales de este tipo de herramientas.

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¿Qué armas no letales podrá usar el Serenazgo en el Perú?

La norma establece que los serenos podrán contar con seis equipos de defensa. Entre ellos figuran los grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque. El Mininter precisó que estos implementos deberán cumplir características técnicas específicas para su adquisición en los concejos ediles.

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No obstante, Allison sostuvo que este tipo de armamento no reducirá los índices delictivos. “No va a bajar el robo ni el sicariato, ni la extorsión, ni el secuestro. Quien diga lo contrario está mintiendo”, afirmó, al señalar que su uso responde más a la protección del personal de serenazgo ante situaciones de riesgo.

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Francis Allison cuestiona efectividad de medidas de seguridad ciudadana

El burgomaestre también criticó algunas propuestas aplicadas en el marco del estado de emergencia y cuestionó su impacto real. “En Magdalena no jugamos a ladrones y policías, ni tampoco somos vendedores de cebo de culebra”, expresó, al advertir que varias iniciativas no han dado resultados concretos.

Además, hizo referencia a restricciones como la prohibición de dos personas en motocicleta, una medida que —según dijo— ya se sabía que sería difícil de fiscalizar. En esa línea, mencionó recientes hechos de violencia registrados en el Callao, donde un conductor fue atacado, para evidenciar que la inseguridad continúa.

De usarse las pistolas eléctricas, explicó que estas deberían ir acompañadas obligatoriamente de cámaras corporales. Estas permitirán registrar cada intervención y verificar si se hace un uso adecuado del equipo o si se comete algún exceso.

Allison advirtió que aún falta definir qué tipo de cámaras serán utilizadas. Indicó que existen modelos de bajo costo que pueden ser manipulados por quien los porta, mientras que otros de mayor precio almacenan la información en una central externa, lo que evita la alteración o eliminación de registros.

Cabe señalar que, solo en lo que va del 2026, varios conductores han sido asesinados en el país en medio de la violencia asociada a la delincuencia organizada.