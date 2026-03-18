HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo
🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 18 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Francis Allison recuerda que Magdalena usó armas no letales en el 2016 y afirma: “No reducirán los índices de robo ni extorsión”

De utilizarse, el representante edil señaló que es necesario que los chalecos tengan cámaras corporales de buena calidad para evitar que los serenos hagan uso desproporcionado de estas herramientas y cometan abuso contra los ciudadanos.

Francis Allison afirma que armas no letales solo sirven para proteger al sereno.
Francis Allison afirma que armas no letales solo sirven para proteger al sereno. | Foto: composición LR / Canal N

Mediante la Resolución Ministerial N° 0323-2026-IN, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, el Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas de los medios de defensa que podrá emplear el personal de Serenazgo municipal en todo el país.

Tras conocerse la medida, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, se pronunció y recordó que su distrito fue el primero en el Perú en adquirir y utilizar armas no letales en el año 2016 e informó sobre los alcances reales de este tipo de herramientas.

TE RECOMENDAMOS

NUEVO GABINETE DE BALCÁZAR Y EL TC BAJO SOSPECHA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Cámaras en buses: desde cuándo se implementará la videovigilancia en el transporte público para frenar la delincuencia

lr.pe

¿Qué armas no letales podrá usar el Serenazgo en el Perú?

La norma establece que los serenos podrán contar con seis equipos de defensa. Entre ellos figuran los grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque. El Mininter precisó que estos implementos deberán cumplir características técnicas específicas para su adquisición en los concejos ediles.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

No obstante, Allison sostuvo que este tipo de armamento no reducirá los índices delictivos. “No va a bajar el robo ni el sicariato, ni la extorsión, ni el secuestro. Quien diga lo contrario está mintiendo”, afirmó, al señalar que su uso responde más a la protección del personal de serenazgo ante situaciones de riesgo.

PUEDES VER: Siete exministros del Interior se reúnen para evaluar medidas inmediatas contra el crimen

lr.pe

Francis Allison cuestiona efectividad de medidas de seguridad ciudadana

El burgomaestre también criticó algunas propuestas aplicadas en el marco del estado de emergencia y cuestionó su impacto real. “En Magdalena no jugamos a ladrones y policías, ni tampoco somos vendedores de cebo de culebra”, expresó, al advertir que varias iniciativas no han dado resultados concretos.

Además, hizo referencia a restricciones como la prohibición de dos personas en motocicleta, una medida que —según dijo— ya se sabía que sería difícil de fiscalizar. En esa línea, mencionó recientes hechos de violencia registrados en el Callao, donde un conductor fue atacado, para evidenciar que la inseguridad continúa.

De usarse las pistolas eléctricas, explicó que estas deberían ir acompañadas obligatoriamente de cámaras corporales. Estas permitirán registrar cada intervención y verificar si se hace un uso adecuado del equipo o si se comete algún exceso.

Allison advirtió que aún falta definir qué tipo de cámaras serán utilizadas. Indicó que existen modelos de bajo costo que pueden ser manipulados por quien los porta, mientras que otros de mayor precio almacenan la información en una central externa, lo que evita la alteración o eliminación de registros.

Cabe señalar que, solo en lo que va del 2026, varios conductores han sido asesinados en el país en medio de la violencia asociada a la delincuencia organizada.

Notas relacionadas
Cámaras en buses: desde cuándo se implementará la videovigilancia en el transporte público para frenar la delincuencia

Cámaras en buses: desde cuándo se implementará la videovigilancia en el transporte público para frenar la delincuencia

LEER MÁS
Serenazgo podrá utilizar pistolas eléctricas y gas pimienta para mitigar la inseguridad ciudadana: Mininter publicó reglamento

Serenazgo podrá utilizar pistolas eléctricas y gas pimienta para mitigar la inseguridad ciudadana: Mininter publicó reglamento

LEER MÁS
Elecciones Generales entran en su fase decisiva: Mininter y Onpe refuerzan seguridad electoral

Elecciones Generales entran en su fase decisiva: Mininter y Onpe refuerzan seguridad electoral

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balean 8 veces a contador cuando llevaba a clases a su hija en San Juan de Miraflores

Balean 8 veces a contador cuando llevaba a clases a su hija en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

LEER MÁS
Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Construye tu casa soñada con un préstamo de S/ 300 mil a una tasa desde 1% mensual

Francis Allison recuerda que Magdalena usó armas no letales en el 2016 y afirma: “No reducirán los índices de robo ni extorsión”

Norka Ascue se quiebra y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

Sociedad

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

ATU pone en marcha el Carril Bus Rosado, vía exclusiva que conectará el transporte público de Lima y Callao

Colegio en VMT empieza clases con muro colapsado hace meses sin reparación alguna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Fujimorismo acelera la aprobación de dictamen para otorgar descanso remunerado a personeros de mesa

Unicef: Solo 20 de los 36 partidos abordan prevención de la criminalidad adolescente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025