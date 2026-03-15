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Sociedad

Frustran fuga de un asesino en el penal de Chiclayo

Luis Asalde Chávez, condenado a 35 años de prisión por robo agravado con subsecuente muerte había trepado la malla de contención cuando fue descubierto por personal de seguridad del Inpe. Será trasladado a un penal de máxima seguridad.

Interno fue atrapado cuando transponía la malla de contención.
Interno fue atrapado cuando transponía la malla de contención.

Aprovechando el caos por una supuesta riña, un interno condenado a 35 años de prisión por robo agravado con subsecuente muerte, intentó fugar del penal de Chiclayo, pero fue frustrado por el cuerpo de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

A Luis Antony Asalde Chávez (27) lograron visualizar en la zona denominada ‘tierra de nadie’ que colinda con el torreón N° 08 al interno, quien había trepado por la malla de contención.

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Funcionarios del Inpe aseguraron que rápidamente se activaron los protocolos de seguridad para este tipo de casos, por lo que se logró reducir y neutralizar al interno quien se encuentra en el ambiente de meditación, y a quien se le ha iniciado un proceso disciplinario que conlleva a su traslado a un establecimiento penitenciario de mayor contención por haber vulnerado la seguridad del recinto.

En el 2019 la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dictó 35 años de cárcel a Asalde Chávez tras quedar demostrado que el sentenciado provocó la muerte de un joven luego de intentar robarle.

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La víctima, Roberto Antonio Rojas Chauca, fue atacada el 17 de enero de 2019 en el distrito de José Leonardo Ortiz.

La víctima conducía una moto lineal cuando fue interceptada por el referido delincuente y otros dos sujetos, pero al oponer resistencia, el hampón disparó tres tiros a Antonio Rojas.

La fiscalía demostró la responsabilidad del acusado en base a la declaración de un testigo. 7 años después el mismo criminal vuelve a cometer otro delito agravado dentro de la cárcel.

El Inpe informó que viene intensificando las medidas de seguridad y control en los establecimientos penitenciarios del país, dispuesto por la máxima autoridad penitenciaria, Jorge Cotos Ochoa.

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