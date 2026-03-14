Municipalidad de Machupicchu separa a implicados en escándalo de consumo de alcohol | Luis Álvarez/LR

Municipalidad de Machupicchu separa a implicados en escándalo de consumo de alcohol | Luis Álvarez/LR

Siete funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, provincia de Urubamba (Cusco), fueron detenidos por la Policía luego de ser sorprendidos presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del palacio municipal.

El hecho ocurrió la noche del último jueves 12. La intervención fue confirmada por el jefe de la Región Policial Cusco, general Policía Nacional del Perú (PNP) Virgilio Velásquez, quien precisó que entre los detenidos se encuentran el gerente municipal y el gerente de Recursos Humanos.

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Funcionarios detenidos en Machupicchu por presunto delito contra la administración pública

Presuntos implicados

Los intervenidos fueron identificados como Emil Suylo, Washington Sivincha, Humber Huillca, Carlos Loyaga, Edison Arias, Edwin Canaza y Hussein Quispe. De acuerdo con la Policía, los implicados estarían inmersos en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado peruano.

Todos fueron trasladados a la sede de la Policía Anticorrupción en Cusco, donde hasta el cierre de esta información permanecían en calidad de detenidos.

"Con las manos en las botellas"

La acción policial fue ejecutada por efectivos de la Comisaría de Machupicchu tras recibir información sobre la presencia de personas libando licor dentro del edificio municipal. Al ingresar al lugar, los agentes sorprendieron a los funcionarios en flagrancia y procedieron a su detención inmediata.

Las diligencias se realizan en coordinación con el representante del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades.

En tanto, la Municipalidad de Machupicchu emitió un comunicado en el que informó la separación de los funcionarios involucrados, a fin de facilitar las investigaciones y garantizar la transparencia en el proceso.