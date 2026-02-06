HOYSuscripcion LR Focus

Amenazas de muerte en la PCM y desvío millonario en la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Turismo

Aumento en la tarifa de ingreso a Machu Picchu: visitantes nacionales y extranjeros deberán pagar un monto adicional desde mayo de 2026

La nueva disposición busca fortalecer la conservación del santuario y mejorar la experiencia turística.

Sernanp se pronunció sobre el aumento de las tarifas de ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu.
Sernanp se pronunció sobre el aumento de las tarifas de ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu. | Foto: composición LR/National Geographic/Machu Picchu Reservations

Desde el 1 de mayo de 2026, los visitantes extranjeros y nacionales que deseen ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu deberán asumir un monto adicional en la tarifa de acceso, según la más reciente resolución del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Con la aprobación por parte de la Sernanp, el ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu será el siguiente: los turistas extranjeros deberán pagar S/ 11 adicionales por concepto de conservación, mientras que los visitantes nacionales abonarán S/ 5, lo que significa que se sumará al precio regular de S/ 152 para adultos foráneos y S/ 64 para peruanos, según el circuito elegido.

PUEDES VER: Confirman cierre del Camino Inca de Machu Picchu por un mes: 60 especialistas intervendrán en ruta de monumentos arqueológicos

lr.pe

¿A qué se debe el aumento de la tarifa para el ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu?

Esta medida responde a la necesidad de financiar y fortalecer aspectos operativos vinculados al cobro del ingreso, tales como la implementación del boleto electrónico, la pasarela de pagos, la adquisición de equipos informáticos y la contratación de personal especializado, con el objetivo de optimizar la gestión y el control de visitantes en el principal atractivo turístico del país.

Según lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000012-2025-SERNANP/PE, la entidad señala que la medida constituye un mecanismo de retribución económica por el derecho de ingreso a las 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP). Este se sustenta en el aprovechamiento del recurso natural paisaje y está concebido como una herramienta para captar, generar y movilizar recursos destinados a cubrir los costos asociados a la conservación y a la gestión del turismo en las ANP.

PUEDES VER: El destino turístico de América Latina que aparece entre los 10 mejores lugares del mundo para visitar en 2026

lr.pe

¿El ingreso al Santuario Histórico será gratuito los domingos?

La entidad estatal precisó que se mantendrá el ingreso gratuito los domingos para los ciudadanos de Cusco y residentes locales, siempre que cuenten con su respectiva reserva. Asimismo, los niños menores de tres años, sin importar su nacionalidad, continuarán accediendo al santuario sin costo alguno.

¿En qué se invertirá la nueva tarifa de conservación en Machu Picchu?

Como parte de la sostenibilidad y gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu, Sernanp indicó que lo recaudado será destinado a la conservación del lugar, conforme a lo establecido en la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Entre las medidas que se tomarán en cuenta, se incluye el ordenamiento del flujo turístico y el fortalecimiento de los sistemas de control.

Asimismo, los recursos recaudados se destinarán a mejorar la infraestructura de acceso, recuperar zonas afectadas por incendios forestales, reforzar la vigilancia y optimizar los servicios vinculados a la experiencia del visitante, como la señalización, los miradores y los centros de interpretación.

La resolución de la Sernanp establece un incremento en las tarifas de ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu. Foto: El Peruano

La resolución de la Sernanp establece un incremento en las tarifas de ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu. Foto: El Peruano

Choque de trenes en Machu Picchu habría sido causado por una falla operativa, según informe

Choque de trenes en Machu Picchu habría sido causado por una falla operativa, según informe

No es Machu Picchu: ¿cuál es el destino turístico más visitado de Latinoamérica, según ChatGPT?

No es Machu Picchu: ¿cuál es el destino turístico más visitado de Latinoamérica, según ChatGPT?

Cierran temporalmente el acceso amazónico a Machu Picchu Pueblo por huaico en Cusco

Cierran temporalmente el acceso amazónico a Machu Picchu Pueblo por huaico en Cusco

Turismo peruano en los ojos del mundo: Ancash fue elegido como Mejor Destino de Aventura en los Premios TOURISE 2025 en Arabia Saudí

Turismo peruano en los ojos del mundo: Ancash fue elegido como Mejor Destino de Aventura en los Premios TOURISE 2025 en Arabia Saudí

¿Cómo llegar a Canta desde Lima y cuál es la mejor ruta?

¿Cómo llegar a Canta desde Lima y cuál es la mejor ruta?

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

