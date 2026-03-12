Juliaca: paro de transportistas bloquea vías hacia Puno y Azángaro por alza del combustible

Más de 70 unidades bloquearon la avenida Circunvalación en la salida a Coata, lo que generó impacto en la movilidad de Juliaca. Transportistas, dirigentes y ciudadanos participaron desde las primeras horas en el paro convocado este jueves 12 de marzo, en rechazo al alza del costo del combustible.

Además, se registraron bloqueos en las vías Juliaca–Puno y Juliaca–Azángaro, donde ciudadanos exigieron que las autoridades se pronuncien y dispongan la regulación de los precios, advirtiendo que, de no ocurrir ello, se verán obligados a subir los pasajes.

La jornada comenzó con cierres parciales en algunas avenidas, pero con el avance de la mañana más sectores se unieron, consolidando un bloqueo masivo en distintos puntos estratégicos.

Bloqueos se registraron este jueves. Foto: Cinthia Alvarez/LR

Transporte urbano mostró divisiones

Mientras los agremiados a la Organización de Transportistas (Ordet) de Juliaca continuaron brindando servicio, el sindicato Asociación de Transportistas Masivos del Sur (Atramsur), que cuenta con más de 18 empresas registradas, respaldó la paralización con un apagado de motores, dejando a miles de usuarios sin movilidad en rutas clave.

Entre los puntos más afectados se registraron bloqueos en la avenida Modesto Borda por parte de la Línea 27, además de cierres en la salida a Coata y en la Circunvalación hacia Puno, donde la Central de Barrios y vecinos también se unieron a la protesta. “Nos sumamos por una sola causa, estamos trabajando en pérdida. Algunos ya decidieron guardar sus unidades porque con el precio del petróleo a S/6 no queda nada”, declaró Herbert Luque, transportista con 15 años de experiencia.

Los dirigentes del sector recalcaron que su principal demanda es la regulación de los precios del combustible. Advirtieron que, si las autoridades no atienden este pedido, se verán en la obligación de aumentar los pasajes, afectando directamente a los usuarios.

