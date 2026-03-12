HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Juliaca: paro de transportistas bloquea vías hacia Puno y Azángaro por alza del combustible

"Estamos trabajando en pérdida", señalaron manifestantes. Protesta generó problemas de movilidad en la ciudad.

Transportistas bloquean avenida Circunvalación en Juliaca.
Transportistas bloquean avenida Circunvalación en Juliaca. | Foto: Cinthia Alvarez/LR

Más de 70 unidades bloquearon la avenida Circunvalación en la salida a Coata, lo que generó impacto en la movilidad de Juliaca. Transportistas, dirigentes y ciudadanos participaron desde las primeras horas en el paro convocado este jueves 12 de marzo, en rechazo al alza del costo del combustible.

Además, se registraron bloqueos en las vías Juliaca–Puno y Juliaca–Azángaro, donde ciudadanos exigieron que las autoridades se pronuncien y dispongan la regulación de los precios, advirtiendo que, de no ocurrir ello, se verán obligados a subir los pasajes.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

lr.pe

La jornada comenzó con cierres parciales en algunas avenidas, pero con el avance de la mañana más sectores se unieron, consolidando un bloqueo masivo en distintos puntos estratégicos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Bloqueos se registraron este jueves. Foto: Cinthia Alvarez/LR

Bloqueos se registraron este jueves. Foto: Cinthia Alvarez/LR

Transporte urbano mostró divisiones

Mientras los agremiados a la Organización de Transportistas (Ordet) de Juliaca continuaron brindando servicio, el sindicato Asociación de Transportistas Masivos del Sur (Atramsur), que cuenta con más de 18 empresas registradas, respaldó la paralización con un apagado de motores, dejando a miles de usuarios sin movilidad en rutas clave.

PUEDES VER: Puno: Osinergmin detecta grifos con precios distintos a los registrados en Facilito

lr.pe

Entre los puntos más afectados se registraron bloqueos en la avenida Modesto Borda por parte de la Línea 27, además de cierres en la salida a Coata y en la Circunvalación hacia Puno, donde la Central de Barrios y vecinos también se unieron a la protesta. “Nos sumamos por una sola causa, estamos trabajando en pérdida. Algunos ya decidieron guardar sus unidades porque con el precio del petróleo a S/6 no queda nada”, declaró Herbert Luque, transportista con 15 años de experiencia.

Los dirigentes del sector recalcaron que su principal demanda es la regulación de los precios del combustible. Advirtieron que, si las autoridades no atienden este pedido, se verán en la obligación de aumentar los pasajes, afectando directamente a los usuarios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.


Notas relacionadas
Puno: Osinergmin detecta grifos con precios distintos a los registrados en Facilito

Puno: Osinergmin detecta grifos con precios distintos a los registrados en Facilito

LEER MÁS
Juliaca: intentan robar maquinaria pesada de una obra en plena Plaza de Armas

Juliaca: intentan robar maquinaria pesada de una obra en plena Plaza de Armas

LEER MÁS
Puno: camioneta de policía choca y ocupantes huyen dejando chalecos PNP y botellas de licor

Puno: camioneta de policía choca y ocupantes huyen dejando chalecos PNP y botellas de licor

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

Pluz Energía anuncia corte de luz del 12 al 15 de marzo en Lima y Callao: conoce si tu distrito será uno de los afectados

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Chiclayo: más de 200 transportistas protestan por presunta especulación en grifos

Colas desde la madrugada en Reniec: usuarios señalan retrasos y expresan malestar

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían el mediodía del 13 de abril

Sociedad

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Chiclayo: más de 200 transportistas protestan por presunta especulación en grifos

Colas desde la madrugada en Reniec: usuarios señalan retrasos y expresan malestar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían el mediodía del 13 de abril

Delia Espinoza: Congreso rechaza inhabilitarla por 10 años, pero Jorge Montoya presenta reconsideración de votación

Congreso EN VIVO: Pleno no logra la segunda inhabilitación contra Delia Espinoza y aprueba CTS para trabajadores CAS

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025