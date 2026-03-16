Dictan prisión preventiva a implicados en doble crimen en Juliaca: investigaciones revelan presunto pago de 10 mil soles

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó nueve meses de prisión preventiva contra Odid Oliver Pérez Vargas (34) y Jonathan Edwin Gonzales Quispe (28), investigados por el homicidio calificado de Jhon Grimaldo Ancco Chambi (25) y Nilton Rosendo Vera Chulluncuy (25). El doble crimen ocurrió el pasado 6 de marzo en la plaza Zarumilla de la ciudad de Juliaca, hecho que generó gran conmoción entre comerciantes y vecinos de la zona.

Durante la audiencia, el fiscal Raúl Quilla Faijo presentó como elemento clave conversaciones de WhatsApp encontradas en los teléfonos celulares incautados a los detenidos. Según la investigación, estos mensajes revelarían parte de la coordinación previa al ataque, donde los implicados compartían información sobre las víctimas y organizaban el seguimiento antes del atentado.

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De acuerdo con las pesquisas, desde el 28 de febrero los sospechosos habrían estado vigilando los movimientos de ambos jóvenes para conocer sus rutinas. En los chats se intercambiaban fotografías, ubicaciones y referencias que permitieran identificar plenamente a las personas que debían ubicar.

Las conversaciones también muestran la forma en que los implicados se referían a las víctimas con términos despectivos. Asimismo, en algunos mensajes se menciona el uso de armas cortas, conocidas en el argot criminal como “cuñas”, que presuntamente serían utilizadas para perpetrar el ataque.

En uno de los intercambios de mensajes aparece una referencia a un pago de 10 mil soles “por cabeza”. Sin embargo, según lo expuesto durante la audiencia, no se ha determinado que dicho monto haya sido formalmente acordado, aunque el diálogo evidenciaría que los implicados hablaban de esa suma en relación con el asesinato de cada víctima. Las investigaciones también señalan que las víctimas habrían sido seguidas por al menos tres vehículos antes del atentado.

Entre ellos figura una camioneta Mazda con placa ARU-500, que según la Policía era conducida por Odid Pérez Vargas, alias “Panda”, quien habría esperado a los atacantes para facilitar la fuga. Las autoridades continúan con las diligencias para ubicar a un tercer implicado que habría participado directamente en el ataque y que hasta el momento permanece prófugo.