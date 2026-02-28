HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Emigró de Perú a Italia a los 11 años y hoy destaca como chef al fusionar la gastronomía peruana e italiana: "Es un camino lleno de sacrificios"

Con disciplina, constancia y una profunda pasión por la gastronomía, el chef peruano ha conseguido abrirse paso y destacar en el exigente mercado culinario europeo.

El peruano relata cómo fue su experiencia en el mundo gastronómico en el viejo continente.
El peruano relata cómo fue su experiencia en el mundo gastronómico en el viejo continente. | Foto: composición LR/IG - chef Gustavo Morales

La historia de Gustavo Morales es la de miles de peruanos que dejaron su país en busca de nuevas oportunidades, pero también la de un soñador que encontró en la cocina su verdadera identidad. Su camino comenzó lejos de casa, cuando apenas era un niño y tuvo que adaptarse a una cultura distinta, nuevos sabores y otra forma de entender la vida. “Yo me fui a Italia a los 11 años”, recuerda el chef, quien hoy destaca por una propuesta culinaria que une lo mejor de dos tradiciones gastronómicas.

¿Cómo fue su formación académica en la gastronomía?

En una entrevista para La República, Gustavo Morales contó cómo esa experiencia marcó su formación personal y profesional. Crecer en Europa no solo implicó aprender un nuevo idioma, sino también empaparse de una cultura en la que la cocina es parte esencial de la vida cotidiana. “Yo me eduqué con comida europea, empecé a aprender con la gastronomía italiana y luego fusionar con la peruana”, explicó. Esa combinación, nacida de la nostalgia por sus raíces y la admiración por la tradición italiana, se convirtió en el sello distintivo de su propuesta.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Hugo Rodríguez, el peruano que triunfa con su restaurante en Shanghái gracias a su arroz con mariscos: “Vine por 6 meses a China y ya llevo 15 años”

lr.pe

Con el paso de los años, Morales entendió que su identidad culinaria estaba en el punto de encuentro entre ambos mundos. La frescura y potencia de los insumos peruanos, junto con la técnica y el respeto por el producto que caracterizan a la cocina italiana, dieron forma a platos innovadores que han logrado conquistar paladares exigentes. Para él, el auge internacional de la cocina peruana es una oportunidad que debe aprovecharse con responsabilidad y creatividad. “Sin duda, la comida peruana es una de las más pedidas del mundo”, afirmó con orgullo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La vigencia que lo mantiene entre los chefs peruanos más reconocidos en Italia

Sin embargo, el éxito no llegó de la noche a la mañana. El chef reconoce que el camino ha estado lleno de sacrificios, largas jornadas y momentos de incertidumbre. Adaptarse a un mercado competitivo como el europeo exigió disciplina, constancia y una pasión inquebrantable por la cocina. Aun así, nunca dejó de lado sus raíces ni la esencia que lo conecta con el Perú.

PUEDES VER: Conoce cuál es el chef peruano más reconocido a nivel internacional, según la IA: conquistó paladares en Europa y Asia

lr.pe

Hoy, convertido en un referente de la fusión ítalo-peruana, Gustavo Morales no duda en enviar un mensaje a los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. “Les recomiendo no renunciar a su sueño, es una carrera súper desgastante”, señaló, convencido de que el esfuerzo vale la pena cuando se trabaja con vocación. Su historia demuestra que, incluso lejos de casa, es posible construir identidad, honrar las raíces y convertir la pasión en una profesión reconocida internacionalmente.

Notas relacionadas
Peruana en Israel pide vuelos de regreso al Perú ante contraataque de Irán: "Venimos al refugio (subterráneo) cada 5 minutos"

Peruana en Israel pide vuelos de regreso al Perú ante contraataque de Irán: "Venimos al refugio (subterráneo) cada 5 minutos"

LEER MÁS
Bassco Soyer reapareció con todo en la Liga sub-23 de Portugal: brindó 2 asistencias tras cumplir su fecha de suspensión

Bassco Soyer reapareció con todo en la Liga sub-23 de Portugal: brindó 2 asistencias tras cumplir su fecha de suspensión

LEER MÁS
Cancillería pide extremar precauciones a peruanos en México tras violencia por muerte de ‘El Mencho’

Cancillería pide extremar precauciones a peruanos en México tras violencia por muerte de ‘El Mencho’

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

LEER MÁS
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[UFC Fight Night vía Paramount+] 'Chito' Vera perdió ante David Martínez por la pelea coestelar

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del sábado 28 de febrero

Captan a policía Villafán, investigado por la muerte de suboficial Marleni Rucana, en presunto encubrimiento en Áncash

Sociedad

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del sábado 28 de febrero

Captan a policía Villafán, investigado por la muerte de suboficial Marleni Rucana, en presunto encubrimiento en Áncash

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: continúa conteo de votos con ventaja para Delia Espinoza

Gobierno de Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

Hermana de médico asesinado en las protestas contra Dina Boluarte postulará a la Cámara de Diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025