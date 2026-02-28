Emigró de Perú a Italia a los 11 años y hoy destaca como chef al fusionar la gastronomía peruana e italiana: "Es un camino lleno de sacrificios"

El peruano relata cómo fue su experiencia en el mundo gastronómico en el viejo continente. | Foto: composición LR/IG - chef Gustavo Morales

El peruano relata cómo fue su experiencia en el mundo gastronómico en el viejo continente. | Foto: composición LR/IG - chef Gustavo Morales

La historia de Gustavo Morales es la de miles de peruanos que dejaron su país en busca de nuevas oportunidades, pero también la de un soñador que encontró en la cocina su verdadera identidad. Su camino comenzó lejos de casa, cuando apenas era un niño y tuvo que adaptarse a una cultura distinta, nuevos sabores y otra forma de entender la vida. “Yo me fui a Italia a los 11 años”, recuerda el chef, quien hoy destaca por una propuesta culinaria que une lo mejor de dos tradiciones gastronómicas.

¿Cómo fue su formación académica en la gastronomía?

En una entrevista para La República, Gustavo Morales contó cómo esa experiencia marcó su formación personal y profesional. Crecer en Europa no solo implicó aprender un nuevo idioma, sino también empaparse de una cultura en la que la cocina es parte esencial de la vida cotidiana. “Yo me eduqué con comida europea, empecé a aprender con la gastronomía italiana y luego fusionar con la peruana”, explicó. Esa combinación, nacida de la nostalgia por sus raíces y la admiración por la tradición italiana, se convirtió en el sello distintivo de su propuesta.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Con el paso de los años, Morales entendió que su identidad culinaria estaba en el punto de encuentro entre ambos mundos. La frescura y potencia de los insumos peruanos, junto con la técnica y el respeto por el producto que caracterizan a la cocina italiana, dieron forma a platos innovadores que han logrado conquistar paladares exigentes. Para él, el auge internacional de la cocina peruana es una oportunidad que debe aprovecharse con responsabilidad y creatividad. “Sin duda, la comida peruana es una de las más pedidas del mundo”, afirmó con orgullo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La vigencia que lo mantiene entre los chefs peruanos más reconocidos en Italia

Sin embargo, el éxito no llegó de la noche a la mañana. El chef reconoce que el camino ha estado lleno de sacrificios, largas jornadas y momentos de incertidumbre. Adaptarse a un mercado competitivo como el europeo exigió disciplina, constancia y una pasión inquebrantable por la cocina. Aun así, nunca dejó de lado sus raíces ni la esencia que lo conecta con el Perú.

Hoy, convertido en un referente de la fusión ítalo-peruana, Gustavo Morales no duda en enviar un mensaje a los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. “Les recomiendo no renunciar a su sueño, es una carrera súper desgastante”, señaló, convencido de que el esfuerzo vale la pena cuando se trabaja con vocación. Su historia demuestra que, incluso lejos de casa, es posible construir identidad, honrar las raíces y convertir la pasión en una profesión reconocida internacionalmente.