Emigró de Perú a Italia a los 11 años y hoy destaca como chef al fusionar la gastronomía peruana e italiana: "Es un camino lleno de sacrificios"
Con disciplina, constancia y una profunda pasión por la gastronomía, el chef peruano ha conseguido abrirse paso y destacar en el exigente mercado culinario europeo.
- Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante
- Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses
La historia de Gustavo Morales es la de miles de peruanos que dejaron su país en busca de nuevas oportunidades, pero también la de un soñador que encontró en la cocina su verdadera identidad. Su camino comenzó lejos de casa, cuando apenas era un niño y tuvo que adaptarse a una cultura distinta, nuevos sabores y otra forma de entender la vida. “Yo me fui a Italia a los 11 años”, recuerda el chef, quien hoy destaca por una propuesta culinaria que une lo mejor de dos tradiciones gastronómicas.
¿Cómo fue su formación académica en la gastronomía?
En una entrevista para La República, Gustavo Morales contó cómo esa experiencia marcó su formación personal y profesional. Crecer en Europa no solo implicó aprender un nuevo idioma, sino también empaparse de una cultura en la que la cocina es parte esencial de la vida cotidiana. “Yo me eduqué con comida europea, empecé a aprender con la gastronomía italiana y luego fusionar con la peruana”, explicó. Esa combinación, nacida de la nostalgia por sus raíces y la admiración por la tradición italiana, se convirtió en el sello distintivo de su propuesta.
TE RECOMENDAMOS
¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Hugo Rodríguez, el peruano que triunfa con su restaurante en Shanghái gracias a su arroz con mariscos: “Vine por 6 meses a China y ya llevo 15 años”
Con el paso de los años, Morales entendió que su identidad culinaria estaba en el punto de encuentro entre ambos mundos. La frescura y potencia de los insumos peruanos, junto con la técnica y el respeto por el producto que caracterizan a la cocina italiana, dieron forma a platos innovadores que han logrado conquistar paladares exigentes. Para él, el auge internacional de la cocina peruana es una oportunidad que debe aprovecharse con responsabilidad y creatividad. “Sin duda, la comida peruana es una de las más pedidas del mundo”, afirmó con orgullo.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
La vigencia que lo mantiene entre los chefs peruanos más reconocidos en Italia
Sin embargo, el éxito no llegó de la noche a la mañana. El chef reconoce que el camino ha estado lleno de sacrificios, largas jornadas y momentos de incertidumbre. Adaptarse a un mercado competitivo como el europeo exigió disciplina, constancia y una pasión inquebrantable por la cocina. Aun así, nunca dejó de lado sus raíces ni la esencia que lo conecta con el Perú.
PUEDES VER: Conoce cuál es el chef peruano más reconocido a nivel internacional, según la IA: conquistó paladares en Europa y Asia
Hoy, convertido en un referente de la fusión ítalo-peruana, Gustavo Morales no duda en enviar un mensaje a los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. “Les recomiendo no renunciar a su sueño, es una carrera súper desgastante”, señaló, convencido de que el esfuerzo vale la pena cuando se trabaja con vocación. Su historia demuestra que, incluso lejos de casa, es posible construir identidad, honrar las raíces y convertir la pasión en una profesión reconocida internacionalmente.