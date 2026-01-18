HOYSuscripcion LR Focus

Trabajadores de Emape muertos en la Panamericana sur habrían laborado sin contrato ni protección: accidente revela presuntas irregularidades

El choque de un tráiler en la Panamericana Sur el 15 de enero dejó dos muertos y ocho heridos. Ahora, el incidente ha dejado al descubierto que más de 200 trabajadores de mantenimiento no contarían con vínculo laboral formal, pese a realizar labores de alto riesgo en la vía.

Accidente en Panamericana sur dejó 2 trabajadores de Emape muertos
Accidente en Panamericana sur dejó 2 trabajadores de Emape muertos | Ricardo Cuba | La República

El pasado 15 de enero, la Panamericana Sur fue escenario de un choque múltiple que dejó un saldo de dos trabajadores muertos y ocho heridos de gravedad. El accidente ocurrió cuando un tráiler, conducido por Edwin Vega Luis, colisionó a gran velocidad contra vehículos municipales y de transporte de personal en el kilómetro 17, donde se realizaban labores de limpieza y mantenimiento. Tras dos horas atrapado en su vehículo, el chofer fue detenido en el lugar.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilfredo Rosales Mallma (52) y Jessica Colachahua (32), madre de una niña de 13 años y un niño de 4 años. La tragedia no solo conmocionó por el impacto humano, sino también porque evidenció una serie de presuntas irregularidades en la contratación del personal de Empe, especialmente en el área de mantenimiento de vías. Según fuentes internas de la empresa, las víctimas y más de 200 trabajadores no contaban con contrato ni orden de servicio vigente.

Irregularidades laborales en Emape: trabajadores sin contrato

El esposo de Jessica Colachahua aseguró para Latina que ella no tenía un contrato laboral en Emape. “Era, en pocas palabras, 'día trabajado, día pagado'. No tenía contrato, no estaba segura en ninguna entidad. Ella fue y a los dos días le dieron zapatos, polo y pantalón y ya. Tenía dos días trabajando en Emape, empezó el lunes y el martes sucedió la tragedia”, declaró.

Según el mecionado medio, se pudo conocer que ambas víctimas mortales no contaban con un contrato vigente, ni siquiera una orden de servicio, al igual que otros 200 trabajadores de la empresa. Al consultar a los trabajadores afuera de la empresa, ellos respondieron que recién firmarían sus órdenes de servicios. Algunso de ellos estuvieron laborando hasta dos mese sin una de estas. Además, fuentes internas habrían señalado que el último jueves se les dijo al personal que no laborara ante una posible inspección de Sunafil, y fueron citados un día después para la firma respectiva.

“Regularización” y versión oficial de EMAPE

El presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes, justificó la informalidad laboral debido al retiro de Rutas de Lima. Sobre la situación de los trabajadores, indicó que “están haciendo la regularización de un vínculo contractual que ya empezó desde el primer día de la prestación de servicios”. Enfatizó que, por la declaración de emergencia tras el abandono imprevisto de Rutas de Lima, no tenían el tiempo que exige la normativa laboral para incorporar a los trabajadores bajo un régimen de 7/28, lo cual podría tomar hasta seis meses.

En cuanto al número de trabajadores, la entidad indicó que “son 221 personas con las cuales tenemos un vínculo contractual y con las cuales nos hemos asegurado de que tengan las pólizas necesarias de seguro complementario”.

La informalidad laboral como un problema estructural

El abogado laboralista Jorge Toyama calificó el caso como “una lamentable situación que desnuda una realidad nacional”. Según explicó, la informalidad en el Perú alcanza el 71%, lo que implica que “ante un accidente de trabajo, el 71% de estas personas no tienen protección social, como las que han fallecido”.

Toyama sostuvo que, al realizarse labores de trabajo, “deberían estar bajo un contrato laboral”. Agregó que “una orden de servicio es lo mismo que un trabajo informal que le pagan a la mano, es exactamente igual, porque no hay CTS, no hay gratificaciones, no hay vacaciones, no hay subsidio en caso de enfermedad”.

Sobre los beneficios que deberían existir, el abogado advirtió que los trabajadores deberían tener “un seguro de ley desde el primer día de labores, 32 sueldos en caso de fallecimiento o accidente con capacidad permanente, beneficios sociales, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y lo más importante, un seguro de pensión”.

El relato de la familia: “La persona más afectada fue mi esposa”

La pareja de Jessica Colachahua relató que, en el momento del accidente, los trabajadores se encontraban en un descanso. “Ellos estuvieron en un break y fue donde el tráiler vino y los llevó. La persona más afectada fue mi esposa”, señaló. La familia de Jessica, que deja a dos hijos menores, exige respuestas y justicia frente a una tragedia que no solo se explica por un choque, sino por un sistema que permite que personas trabajen sin protección, en un contexto de riesgo constante.

