Puno: hombre es hallado sin vida en medio de un descampado

Se espera resultados de la necropsia para esclarecer causas del deceso. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

Se espera resultados de la necropsia para esclarecer causas del deceso. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

Vecinos de la ciudad de Puno reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre en un descampado en la intersección del jirón Pacheco Vargas con la avenida Circunvalación. El cuerpo fue encontrado tendido en medio de un pastizal.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes establecieron un cerco perimétrico para resguardar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias mientras se aguardaba la presencia de las autoridades competentes.

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De acuerdo con los primeros reportes, fueron los propios vecinos quienes divisaron el cadáver y dieron aviso a la Policía. Poco después, arribaron hasta el lugar familiares del fallecido.

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Hasta el cierre de esta nota, el fallecido no fue plenamente identificado. Se trataría de un varón de aproximadamente entre 45 y 50 años. Según las primeras observaciones, vestía una casaca ploma, pantalón azul y zapatillas.

Representantes del Ministerio Público dispusieron el traslado a la morgue. Allí se le practicará la necropsia de ley, procedimiento clave para determinar la identidad y las causas de la muerte.