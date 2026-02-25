HOYSuscripcion LR Focus

Colectivero es asesinado a balazos a metros de una caseta de serenazgo en Ventanilla

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes tras el homicidio de Cristopher López Pariona. Testigos relataron una ráfaga de disparos.

Colectivero es asesinado a balzos dentro de su vehículo. Foto: difusión
Colectivero es asesinado a balzos dentro de su vehículo. Foto: difusión

Un colectivero perdió la vida la mañana de este miércoles 25 tras ser atacado a balazos en el paradero Hogar, ubicado en la Panamericana Norte con dirección hacia Acho. El crimen ocurrió cuando la unidad esperaba pasajeros en una zona de alta circulación vehicular. El hecho generó pánico entre transeúntes y comerciantes del sector, quienes buscaron resguardo al escuchar los disparos.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el ataque habría sido registrado por los propios responsables. La agresión se produjo en el distrito de Ventanilla y sorprendió a vecinos que iniciaban sus actividades cotidianas. Algunos testigos indicaron que se oyó una ráfaga y observaron a un individuo que abrió fuego para luego escapar a pie con rumbo desconocido. La banda involucrada sería "Los Mexicanos".

Investigaciones tras ataque a tansportista

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron minutos después para acordonar el perímetro e iniciar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, mientras representantes del Ministerio Público supervisaron el procedimiento. Horas más tarde, allegados acudieron para reconocer el cuerpo, que fue identificado como Cristopher López Pariona.

La escena se encuentra cerca de un colegio estatal y a pocos metros de una caseta de serenazgo, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y residentes. El paradero es conocido por concentrar gran cantidad de vehículos que cubren rutas hacia Plaza Norte y Acho durante las primeras horas del día y al caer la tarde.

Fuentes policiales señalaron que el móvil estaría relacionado con un presunto caso de cobro ilegal que afecta al sector transporte. En las últimas semanas, diversos trabajadores del rubro han denunciado amenazas por parte de organizaciones delictivas que exigen pagos a cambio de permitir la circulación en determinadas zonas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al responsable y determinar las circunstancias exactas del suceso. Entretanto, familiares de la víctima exigen justicia y mayor presencia de seguridad.

