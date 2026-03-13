HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidenta Cecilia León inaugura Juzgado Civil Transitorio de Trujillo

Además,juramentó a la jueza Karla Llonto, quien será la magistrada de este nuevo órgano jurisdiccional.

La doctora Lilly Llap Unchón de Lora destacó que este nuevo órgano jurisdiccional fortalecerá la administración de justicia. Fuente: Difusión.
En una significativa ceremonia desarrollada en el segundo piso de la sede central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez inauguró el Juzgado Civil Transitorio de Trujillo, un nuevo despacho que contribuirá a la atención célere de los procesos tradicionales de esta especialidad.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la doctora Lilly Llap Unchón de Lora, magistrada superior de la Primera Sala Civil de la institución, quien expresó que este nuevo órgano jurisdiccional fortalece la administración de justicia y nos permite cumplir de manera más eficiente con la misión de brindar un servicio con celeridad, independencia y transparencia. 

La judicatura no solo constituye el ejercicio técnico del Derecho, sino también una justicia que demanda una manifestación tangible de los principios y fines que cimientan el Poder Judicial. Este juzgado significa un gran paso para la mejora del servicio de justicia, sobre todo, en la especialidad civil”, enunció la doctora Llap Unchón de Lora.

Por su parte, la titular de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia León Velásquez, en su discurso de inauguración manifestó que la decisión de instalar este juzgado responde a una realidad estadística que no se puede ignorar, ante la sobrecarga procesal existente en esta materia y la necesidad de garantizar una respuesta pronta a los usuarios del servicio.

Inaugurar este Juzgado Civil Transitorio no es solo un acto administrativo, sino un acto de fe en nuestro sistema y una respuesta al clamor de miles de ciudadanos que esperan, con legítima paciencia, que sus conflictos encuentren el sosiego de una sentencia justa”, enfatizó.

Además, reafirmó que la gestión que hoy preside no es una gestión de oficina ni de escritorio, sino una gestión basada en resultados, que se refleja en cifras y hechos que se visualizan en nuevos juzgados, nuevas estrategias y mecanismos para garantizar un óptimo sistema de justicia en la región.

Posteriormente, la presidenta León Velásquez, junto al jefe de la Odanc- La Libertad, Félix Ramírez Sánchez, realizaron la develación de la placa recordatoria, para luego, junto a la magistrada superior Sofía Irene Huerta Herrera, proceder al corte de cinta, actos que oficializan la inauguración de este nuevo Juzgado Civil Transitorio.

Juramentación. Finalmente, la doctora Karla Mónica Griselia Llonto Romero juramentó ante la titular de la Corte como la nueva jueza a cargo de este órgano jurisdiccional transitorio, ratificando su compromiso de trabajar de manera transparente, eficiente y con integridad a favor de los litigantes liberteños.

