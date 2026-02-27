Frustran intento de fuga de tres internos extranjeros en el Centro Juvenil Maranguita en San Miguel

Tres internos protagonizaron una evasión del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, conocido como Maranguita, en el distrito de San Miguel, a la 01:20 a. m. del jueves 26 de febrero. Los adolescentes extranjeros consiguieron escalar los muros de 8 metros, atravesar los alambres de púas y escapar hacia la calle cuando el personal de vigilancia estaba en horario de descanso.

Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, uno de los internos utilizó un poste de alumbrado público en el exterior para saltar. Sus dos compañeros lo siguieron rápidamente y huyeron descalzos por la cuadra 1 de la calle 19. Acto seguido, la Policía Nacional y el Serenazgo del distrito implementaron medidas de seguridad para cercar la zona y localizar a los menores.

TE RECOMENDAMOS MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Recapturan internos fugados de Maranguita

Las autoridades lograron identificar a los prófugos e iniciaron su persecución por varias calles del distrito hasta alcanzar el límite con el Callao. Las fuerzas del orden rodearon la zona y evitaron que los implicados se adentraran en áreas de difícil acceso. Aproximadamente a las 02:40 a. m., los tres involucrados ya habían sido localizados y se procedió a su recaptura.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La detención tuvo lugar en la cuadra 2 de la calle Valencia, donde los jóvenes intentaron ocultarse de las patrullas policiales. Tras ser capturados, los tres fueron trasladados a la comisaría de San Miguel para iniciar las diligencias correspondientes

Implicados bajo custodia policial

El Programa Nacional de Centros Juveniles emitió un comunicado precisando que los tres adolescentes están bajo custodia. Además, se ha puesto a disposición de las autoridades toda la información necesaria para dar inicio a las investigaciones.

Por su parte, la Policía Nacional está evaluando las fallas en el sistema de vigilancia que permitieron que los internos escalaran los muros perimétricos de Maranguita. Posteriormente, se realizó un conteo de los internos para descartar la ausencia de otros jóvenes. Finalmente, las autoridades aseguraron que se reforzará la seguridad en los puntos críticos del establecimiento.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.