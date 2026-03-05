Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustraron el intento de fuga de dos internos de nacionalidad venezolana en el penal El Milagro, ubicado en la ciudad de Trujillo (La Libertad). Fueron captados cuando escalaban una pared para huir.

Los reclusos de nacionalidad venezolana fueron identificados como Ángel Viva Urbina, de 28 años, y Eduard Hidalgo Linares, de 22 años, quienes fueron sorprendidos cuando escalaban una pared del pabellón 5 con dirección a otro sector del establecimiento penitenciario, cuyos muros se encuentran más próximos a la vía pública, lo que habría facilitado un eventual escape.

La rápida intervención del personal penitenciario permitió evitar la fuga y reducir a los internos antes de que lograran concretar su plan. Según informó el INPE, Ángel Viva Urbina cumple una condena de cinco años de prisión por el delito de tenencia ilegal de material explosivo, mientras que Eduard Hidalgo Linares purga 11 años de cárcel por el delito de robo agravado.

Tras el incidente, ambos internos serán sometidos a un proceso disciplinario por intentar vulnerar la seguridad del penal, mientras que las autoridades reforzaron las medidas de vigilancia en el pabellón donde ocurrió el hecho.

Cabe precisar que este no es el primer caso de intento de fuga. El 12 de enero, Edgar Cotrina Osorio, sentenciado a 30 años por homicidio, también intentó huir del mismo penal de varones de Trujillo.

