HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 5 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Frustran intento de fuga de dos internos extranjeros en penal de Trujillo y serán sometidos a proceso disciplinario

Hecho se convierte en el segundo intento de fuga reportado en lo que va del 2026 en un recinto penitenciario de Trujillo.

INPE evita fuga de reclusos en penal de Trujillo.
INPE evita fuga de reclusos en penal de Trujillo. | Foto: Yolanda Goicochea

Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustraron el intento de fuga de dos internos de nacionalidad venezolana en el penal El Milagro, ubicado en la ciudad de Trujillo (La Libertad). Fueron captados cuando escalaban una pared para huir.

Los reclusos de nacionalidad venezolana fueron identificados como Ángel Viva Urbina, de 28 años, y Eduard Hidalgo Linares, de 22 años, quienes fueron sorprendidos cuando escalaban una pared del pabellón 5 con dirección a otro sector del establecimiento penitenciario, cuyos muros se encuentran más próximos a la vía pública, lo que habría facilitado un eventual escape.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Bebé de 7 meses y niña de 4 años fallecen tras ser envenenadas por su madre dentro de su vivienda en el Rímac

lr.pe

La rápida intervención del personal penitenciario permitió evitar la fuga y reducir a los internos antes de que lograran concretar su plan. Según informó el INPE, Ángel Viva Urbina cumple una condena de cinco años de prisión por el delito de tenencia ilegal de material explosivo, mientras que Eduard Hidalgo Linares purga 11 años de cárcel por el delito de robo agravado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras el incidente, ambos internos serán sometidos a un proceso disciplinario por intentar vulnerar la seguridad del penal, mientras que las autoridades reforzaron las medidas de vigilancia en el pabellón donde ocurrió el hecho.

PUEDES VER: Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

lr.pe

Cabe precisar que este no es el primer caso de intento de fuga. El 12 de enero, Edgar Cotrina Osorio, sentenciado a 30 años por homicidio, también intentó huir del mismo penal de varones de Trujillo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

LEER MÁS
Trujillo: liberan a alias ‘Cocinero’, presunto integrante de ‘Los Pulpos’ y vinculado en secuestros

Trujillo: liberan a alias ‘Cocinero’, presunto integrante de ‘Los Pulpos’ y vinculado en secuestros

LEER MÁS
César Acuña sí fue increpado por un poblador en Trujillo, pero no en campaña presidencial, sino cuando era gobernador regional

César Acuña sí fue increpado por un poblador en Trujillo, pero no en campaña presidencial, sino cuando era gobernador regional

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

LEER MÁS
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucayali: Amenazan a defensores ambientales por protestas en el lago Imiría

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 2026: horarios y canales para ver la carrera en el Albert Park

Sociedad

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

Madre de familia que caminaba con bastón muere arrollada en plena vía por camión de basura de la Municipalidad de Piura

Adrián Villar es trasladado a Ancón II para definir dónde cumplirá los 9 meses de prisión preventiva

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ucayali: Amenazan a defensores ambientales por protestas en el lago Imiría

Congreso EN VIVO: ministro de Energía y Minas responde por la crisis del gas GNV

Candidata a diputada Jessica Huamán propone lucha contra la anemia y fiscalización a los programas del Midis

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025