Profesora acude 4 días seguidos para recoger su DNI en Reniec de Santa Anita, pero no se lo entregan por largas colas

Profesora ha acudido 4 veces al Reniec para recoger su DNI sin tener buenos resultados. | Foto: composición LR/ Latina

Las demoras al realizar los trámites para obtener o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI) continúan generando malestar entre ciudadanos que acuden a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En la sede de Santa Anita, una profesora denunció que acudió cuatro días consecutivos solo para recoger su credencial, pero no logró ingresar debido a las extensas colas que rodean la oficina.

La docente relató su situación ante las cámaras de Latina Noticias. Explicó que debe pedir permiso en su centro de trabajo cada vez que acude al Reniec, lo que ya generó incomodidad entre sus superiores. “Cuatro veces he venido. Soy docente y tengo que dejar a mis alumnos. Me han dado permiso. Mi promotor está molesto conmigo. Él no me cree, pero ahora le mando evidencia”, señaló.

Algunas personas cobran S/35 para guardar espacio en la enorme cola en exteriores del Reniec

Según contó, el trámite para obtener su documento lo realizó por internet el 25 de enero. Sin embargo, hasta ahora no logra recogerlo. La maestra indicó que las filas son tan extensas que muchos ciudadanos se quedan sin atención y denunció que algunas personas aprovechan la situación para cobrar por un lugar en la cola. “Hay quienes piden hasta S/35 por reservar el espacio”, dijo.

Trabajadores del Reniec atienden solo hasta las 4.45 p. m., según ciudadana

En la misma línea, la pedagoga aseguró que en la oficina solo habría cinco trabajadores atendiendo al público y que los ciudadanos no reciben información clara sobre el motivo de la demora.

Aseguró que una jefa del Reniec salió a hablar con los presentes, pero solo les pidió esperar mientras la entidad cierra la atención cerca de las 4.45 de la tarde, por lo que un gran número de ciudadanos se quedan sin poder ingresar.