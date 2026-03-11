Juzgado Colegiado de Flagrancia condenó a siete años a cuatro personas por delito contra la seguridad pública

Las juezas integrantes del primer Juzgado Penal Conformado de Flagrancia de Sullana condenaron a siete años de pena privativa de la libertad a José Colins Aldair Amaningo Reyes, Alessandro Alvino Rosillo García, Rommell Giampier Viera Arisméndiz y Brayan Velásquez Culquicóndor como coautores del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, suministro, materiales y residuos peligrosos.

Según la acusación fiscal, la tarde del 2 de mayo del 2025, personal policial intervino en un ambiente de una invasión en el sector conocido como Cola del Alacrán a un grupo de personas en actitud sospechosa que intentaron darse a la fuga, entre ellos los cuatro imputados. En el registro personal se halló a uno de ellos un bolso que contenía siete municiones de arma de largo alcance. En el registro del lugar se encontró una bolsa con cuatro explosivos de dinamita y una granada de guerra, armas que fueron incautadas, quedando detenidos los intervenidos.

Las magistradas Líder Facundo, Mary Jacinto y Karla Gaona señalan que a los acusados que tienen edades entre 18 y 21 años, se les aplica la reducción de la pena por responsabilidad restringida, por lo que, dado que la sanción a imponerse es no menor de 10 ni mayor de 20, se les impone el tercio inferior de la condena y, como no tienen antecedentes, se baja aún más a siete años.