Decenas de usuarios de OMAPED de Talara se benefician con entrega de carnet para personas con discapacidad por parte de OREDIS

Decenas de usuarios de OMAPED llegaron al auditorio de la Casa de la Juventud en Talara Alta con el fin de ser atendidos por personal de la OREDIS del Gobierno Regional y poder ser beneficiados con la entrega de carnet para personas con discapacidad. Actividad promovida por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de Sullana.

Cerca de las 10.30 de la mañana, en forma paralela, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, tuvo a cargo el acto inaugural del Taller 'Estabilidad Emocional y Sistema de Alerta Judicial para Personas con Discapacidad' que congregó a cerca de 70 personas, miembros de Asociaciones de Discapacidad.

El titular de la Corte destacó la importancia que tiene la persona con discapacidad en el Sistema de Justicia, que recibe una atención preferencial, a través de la alerta judicial, para el tratamiento de sus procesos, como en los mecanismos de acceso a las instalaciones. Agradeció la presencia del OREDIS, una alianza muy fructífera que beneficia a las personas más vulnerables. También destacó la participación y convocatoria al público usuario de la OMAPED de Talara.

El juez de paz letrado de Talara, Henry Carrillo Montero, tuvo a cargo el tema 'Sistema de Alerta Judicial para Personas con Discapacidad'. Mientras, la Lic. Fiorela Castillo Ruiz y el psicólogo Harold Alain Chira, de manera interactiva y con participación de los asistentes, abordaron 'La estabilidad emocional en las personas con discapacidad'.

Al hacer uso de la palabra, los asistentes indicaron que merecen una oportunidad, pidieron accesibilidad para poder desplazarse y, sobre todo, mayor atención especializada en salud.

Merece destacar el apoyo de nuestras orientadoras judiciales en este primer taller de promoción de la cultura jurídica.