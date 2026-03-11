Juzgado Colegiado de Flagrancia de Sullana condenó a 20 y 13 años de cárcel a dos acusados de robar un celular a un niño de 12 años

El Juzgado Penal Colegiado Conformado de Flagrancia de Sullana condenó a 20 y 13 años de pena privativa de la libertad efectiva a Carlos Eduardo De la Cruz Sánchez y Jesús Mateo Delgado Miñán por delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de un menor de 12 años. Le impone además el pago de dos mil soles como reparación civil.

Las magistradas Mary Jacinto, Líder Facundo y Karla Gaona consideran que se ha establecido con grado de certeza que los acusados están vinculados al hecho delictivo, al haber sido reconocidos por la víctima y ratificados en el juicio; el hecho que en la intervención se encontró a uno de ellos el celular robado, así como identificación del vehículo menor utilizado para el robo.

Los hechos registraron el 18 de agosto del 2025 cuando uno de los imputados Eduardo De la Cruz que había descendido de un mototaxi y que lo esperaba, empujó a un niño de 12 años por la transversal Piura, en Sullana y le robó un celular que estaba en su bolsillo, dándose a la fuga. El caso fue denunciado en la comisaría de Bellavista, siendo capturados los autores, casi una hora después, cerca del cementerio San José con Canal Vía.