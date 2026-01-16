HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

En exclusiva: periodista que investigó caso de Julio Iglesisas cuenta más detalles | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

El animal vivo más antiguo de Lima se encuentra en el Parque de las Leyendas: tiene 99 años y estuvo antes de la inauguración del lugar

El Parque de las Leyendas también resguarda otros animales longevos, como Loreno, una cacatúa de 42 años, y Estrella, una osa de anteojos de 26, quienes requieren atención especial.

El Parque de las Leyendas alberga al animal más antiguo de Lima, que nació en 1927.
El Parque de las Leyendas alberga al animal más antiguo de Lima, que nació en 1927. | Foto: Andina/LR

El Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, alberga al animal vivo más antiguo de Lima. Se trata de Naylamp, una cocodrilo hembra nacida en 1927, que actualmente tiene 99 años y permanece bajo cuidado especializado en este zoológico administrado por la Municipalidad de Lima. Su presencia antecede incluso a la inauguración oficial del parque en 1964.

El ejemplar forma parte de los animales longevos que residen en el recinto y que reciben atención permanente debido a su avanzada edad. Su historia y estado actual han convertido al Parque de las Leyendas en un espacio que, además de conservación, resguarda especies que han acompañado distintas etapas de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

lr.pe

¿Cuál es el animal vivo más antiguo de Lima y por qué está en el Parque de las Leyendas?

Naylamp es una cocodrilo hembra que nació en 1927 y fue trasladada al Parque de las Leyendas desde el antiguo zoológico de Barranco, convirtiéndose en la primera habitante del recinto tras su apertura. Su nombre proviene del mochica y hace referencia a su afinidad con el agua, característica propia de su especie.

De acuerdo con información proporcionada por el personal del parque a la Agencia Andina, los cocodrilos suelen vivir alrededor de 40 años en estado silvestre, una expectativa que Naylamp ha superado ampliamente. Debido a su edad, presenta disminución en la visión y se orienta principalmente por estímulos sonoros. Asimismo, los huevos que pone ya no se desarrollan con normalidad, una condición asociada al envejecimiento.

El manejo del ejemplar incluye monitoreo constante y cuidados adaptados a su condición geriátrica, lo que ha permitido que continúe con vida a casi un siglo de haber nacido.

Naylamp, nacida en 1927, ha superado la expectativa de vida de su especie. Foto: Andina.

Naylamp, nacida en 1927, ha superado la expectativa de vida de su especie. Foto: Andina.

PUEDES VER: Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

lr.pe

Historias de longevidad animal: aves y mamíferos en etapa geriátrica que habitan el Parque de las Leyendas

Además de Naylamp, el Parque de las Leyendas alberga otros animales longevos. Uno de ellos es Loreno, una cacatúa macho de 42 años, cuya esperanza de vida en libertad es cercana a los 50. El ave hace ejercicios diarios y entrenamientos que facilitan sus controles veterinarios, manteniéndose activa pese a no volar.

Otro caso es Estrella, una osa de anteojos que recientemente cumplió 26 años, superando la expectativa promedio de su especie en estado silvestre. Presenta problemas articulares propios de la edad y recibe tratamiento diario para mantener su movilidad y condición física.

Desde el parque, los cuidadores señalan que estos animales se encuentran en etapa de vejez y requieren atención especializada, además de comprensión por parte de los visitantes durante su permanencia en el zoológico.

Loreno, una cacatúa de 42 años, también recibe cuidado y ejercicios que facilitan su control sanitario. Foto: Andina

Loreno, una cacatúa de 42 años, también recibe cuidado y ejercicios que facilitan su control sanitario. Foto: Andina

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

LEER MÁS
Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

LEER MÁS
Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

LEER MÁS
Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PNP captura a banda criminal 'Los Remanentes de Lima Norte', implicados en presunto ataque extorsivo contra un chifa de Comas

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

BLACKPINK regresa con su álbum ‘Deadline’ en 2026: fecha de estreno y todo lo que debes saber

Sociedad

PNP captura a banda criminal 'Los Remanentes de Lima Norte', implicados en presunto ataque extorsivo contra un chifa de Comas

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025