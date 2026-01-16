El animal vivo más antiguo de Lima se encuentra en el Parque de las Leyendas: tiene 99 años y estuvo antes de la inauguración del lugar

El Parque de las Leyendas alberga al animal más antiguo de Lima, que nació en 1927. | Foto: Andina/LR

El Parque de las Leyendas alberga al animal más antiguo de Lima, que nació en 1927. | Foto: Andina/LR

El Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, alberga al animal vivo más antiguo de Lima. Se trata de Naylamp, una cocodrilo hembra nacida en 1927, que actualmente tiene 99 años y permanece bajo cuidado especializado en este zoológico administrado por la Municipalidad de Lima. Su presencia antecede incluso a la inauguración oficial del parque en 1964.

El ejemplar forma parte de los animales longevos que residen en el recinto y que reciben atención permanente debido a su avanzada edad. Su historia y estado actual han convertido al Parque de las Leyendas en un espacio que, además de conservación, resguarda especies que han acompañado distintas etapas de la ciudad.

¿Cuál es el animal vivo más antiguo de Lima y por qué está en el Parque de las Leyendas?

Naylamp es una cocodrilo hembra que nació en 1927 y fue trasladada al Parque de las Leyendas desde el antiguo zoológico de Barranco, convirtiéndose en la primera habitante del recinto tras su apertura. Su nombre proviene del mochica y hace referencia a su afinidad con el agua, característica propia de su especie.

De acuerdo con información proporcionada por el personal del parque a la Agencia Andina, los cocodrilos suelen vivir alrededor de 40 años en estado silvestre, una expectativa que Naylamp ha superado ampliamente. Debido a su edad, presenta disminución en la visión y se orienta principalmente por estímulos sonoros. Asimismo, los huevos que pone ya no se desarrollan con normalidad, una condición asociada al envejecimiento.

El manejo del ejemplar incluye monitoreo constante y cuidados adaptados a su condición geriátrica, lo que ha permitido que continúe con vida a casi un siglo de haber nacido.

Naylamp, nacida en 1927, ha superado la expectativa de vida de su especie. Foto: Andina.

Historias de longevidad animal: aves y mamíferos en etapa geriátrica que habitan el Parque de las Leyendas

Además de Naylamp, el Parque de las Leyendas alberga otros animales longevos. Uno de ellos es Loreno, una cacatúa macho de 42 años, cuya esperanza de vida en libertad es cercana a los 50. El ave hace ejercicios diarios y entrenamientos que facilitan sus controles veterinarios, manteniéndose activa pese a no volar.

Otro caso es Estrella, una osa de anteojos que recientemente cumplió 26 años, superando la expectativa promedio de su especie en estado silvestre. Presenta problemas articulares propios de la edad y recibe tratamiento diario para mantener su movilidad y condición física.

Desde el parque, los cuidadores señalan que estos animales se encuentran en etapa de vejez y requieren atención especializada, además de comprensión por parte de los visitantes durante su permanencia en el zoológico.

Loreno, una cacatúa de 42 años, también recibe cuidado y ejercicios que facilitan su control sanitario. Foto: Andina

